Während für die sieben jungen Neuaufnahmen die aktive Zeit beginnt, ehrte die Versammlung verdiente Kameraden. Dazu zählte etwa Werner Berheide, der zum bereits 30. Mal am Leistungsnachweis teilnahm. Ulrich Brinkmann wechselt aufgrund des Erreichens der Altersgrenze vom aktiven Dienst in die Ehrenabteilung. Zum „alten Eisen“ gehört damit jedoch niemand, wie der stellvertretende Wehrführer Heinrich Otte betonte. „Das Gute an der Feuerwehr ist ja, dass man weiterhin am Geschehen und der Kameradschaft teilnehmen kann.“

Somit zählt die Wehr insgesamt rund 100 aktive Kameraden. Deren Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit sind nach wie vor gefragt, wie sowohl die Berichte von André Depenwisch für Füchtorf als auch André Paulsen für Sassenberg verdeutlichten. Insgesamt 51 Einsätze bewältigten die Füchtorfer Kameraden, in Sassenberg wurden 153 Einsätze gezählt.

„2018 war ein ereignisreiches Jahr“, befand entsprechend Wehrführer Matthias Freese . Besonders die Stürme „Friederike“ und „Nadine“ hielten die Kameraden auf Trab. Otte, der an diesem Abend auch als Stellvertreter von Kreisbrandmeister Heinz-Jürgen Gottmann zu den Kameraden sprach, erinnerte an den extrem heißen Sommer. „Die Konzepte zur Löschwasserversorgung mussten teilweise überarbeitet werden.“

Der Brandschutzbedarfsplan bescheinigte den Sassenbergern eine hervorragende Leistungsfähigkeit. Nicht vergessen wollte Freese in diesem Kontext den 24. März, als gleich drei neue Fahrzeuge des Löschzugs Füchtorf eingeweiht wurden. Bei allem Lob für den Zustand der Wehr und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung warb Freese auch für mehr Unterstützung. „Der Zustand der Feuerwehr ist gut, muss aber auch gehalten und verbessert werden.“ Erneut seien unzählige Lehrgänge absolviert worden. Die Wartung der immer komplexeren Geräte sei jedoch durch ehrenamtliche Kräfte kaum noch zu leisten. Abhilfe könnte die Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewarts schaffen. Bürgermeister Josef Uphoff signalisierte Verständnis. „Wir sind vor ungefähr einem Jahr in diese Diskussion eingestiegen, die Politik ist entsprechend informiert.“ Nach einer Analyse sei eine Berücksichtigung im Stellenplan 2021 oder bereits 2020 durchaus möglich. Grundsätzlich fand Uphoff nur Worte des Dankes und der Anerkennung. „Hier stimmt die Kameradschaft, hier stimmen die Arbeitsergebnisse.“ Die Stadt habe ihrerseits mit dem Bau zweier Gerätehäuser und der Modernisierung des Fuhrparks für eine sach- und fachgerechte Ausstattung gesorgt. „Es bleibt eine Daueraufgabe, verschiedene Aspekte neu zu betrachten.“