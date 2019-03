Marie Tarner , Vorstandsmitglied der KLJB Füchtorf, übergab die stattliche Summe an Matthias Klösener , den Leiter des Kindergartens. „Für das Geld werden wir unter anderem auch Spielzeug für euch kaufen“, teilte dieser den aufgeregten Kindern mit.

Anfang Januar hatten die Füchtorfer Landjugendlichen wieder an den Türen geklingelt und insgesamt 4600 Euro bei der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen eingesammelt. Während die eine Hälfte der Spendengelder an den Kindergarten in der Heimat ging, erhielt die andere Hälfte das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Die Aktion stand in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“.

„Die Bürger unseres Dorfes wissen, wo ihre großzügigen Spenden hinfließen“, freute sich Marie Tarner über die Unterstützung durch die Füchtorfer. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man vor Ort helfen kann.“

Generell stehen die KLJBler Füchtorf in enger Verbindung zu dem St.-Marien-Kindergarten. So helfen sie jedes Jahr am Ende des Herbstes beim Laub harken.