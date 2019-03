„Stadt-Teilauto“ rollt an

„Seit unserer Gründung haben wir es im Wahlprogramm – und jetzt hat es endlich geklappt!“ Albert Schumacher, Mitglied des Ortsvorstands von Bündnis 90 / Die Grünen in Sassenberg, waren Freude und Genugtuung deutlich anzumerken, als er bei beim Rückblick im Rahmen der Jahreshauptversammlung beim Thema „Stadt-Teilauto“ angekommen war. Das langjährige Projekt der Partei wird ab April in Sassenberg Wirklichkeit.

Bei anderen umweltpolitischen Zielen war die Partei hingegen weniger erfolgreich. Auch mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl im kommenden Jahr lautet ein vorrangiges Ziel: neue, vor allem junge Mitstreiter zu werben.

An dem kräftigen Aufwind, den die Grünen derzeit bundesweit erfahren würde die örtliche Parteigliederung gerne ein bisschen teilhaben. Allerdings nicht nur in Bezug auf Wähler, sondern auch auf Parteimitglieder und aktive Sympathisanten. Parteisprecher Georg Hartmann-Niemerg verwies auf die Freitagsdemonstrationen für den Klimaschutz, die zeigten, dass sich die Jugend wieder mehr Gedanken mache.

Diese junge Generation und verstärkt auch Frauen will die Partei für die Politik gewinnen. Die Grünen böten die Möglichkeit, auf kommunaler Ebene schnell in den Rat und damit an den Ort politischer Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeit zu gelangen, warb Schumacher, „und es macht auch Spaß!“.

Beim Rückblick auf das abgelaufene Jahr hatte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende noch weniger optimistisch geklungen. „Die Sassenberger sind noch nicht bereit für ,Grüne Politik‘“, hielt er fest angesichts der Ablehnung von Anträgen auf den Verzicht auf glyphosathaltigen Mitteln bei der Pflege des städtischen Grüns oder der Abfuhr für die Idee, die Hesselstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln.

Als erfolgreich dagegen erwies sich nach rund fünfzehn Jahren das Projekt, in Sassenberg ein Car-Sharing-Angebot zu realisieren. Standort ist der Parkplatz am Rathaus. Die Sassenberger sollen damit nicht nur der Umwelt etwas Gutes tun, sondern auch sparen, betonte Schumacher. Denn gedacht sei das Fahrzeug unter anderem als Alternative zum Zweitwagen. „Wir erhoffen uns einen Schritt in die richtige Richtung.“

Parteisprecher Norbert Westbrink erinnerte an Aktionen der Ortsgruppe wie den traditionellen Auftritt des Kinderliedermachers Klaus Foitzik und die Gruppenfahrt zum Haus der Geschichte in Bonn.

Der alte Vorstand wurde nach den Wahlen erwartungsgemäß auch der neue. Die Grünen zählen in Sassenberg und Füchtorf derzeit zehn Mitglieder.