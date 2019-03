Plötzlich ist der Krieg ganz nah

Es ist ganz ruhig in der Klasse, als Horst Brechler von dem Tag erzählt, an dem sein Leben an einem seidenen Faden hing: Es war die Nacht vom 12. auf den 13. Juni 1943. Eine weitere Nacht, in der die britischen Bomber Kurs auf Münster nahmen. Würden sie weiterfliegen Richtung Kassel oder Berlin? Oder ihre vernichtende Last doch über der Westfalenmetropole mit ihren vielen Kasernen und zwei Flugplätzen abwerfen? Diesmal war es Münster. Ein Vorgeschmack auf den großen Bombenangriff rund vier Monate später, der die Stadt zu großen Teilen zerstören sollte . . .

Bangen Herzens verfolgten die Münsteraner die Einschläge. Unter denen, die in Bunker und Keller geflohen waren, auch Horst Brechler mit seiner Familie: dem schwer zuckerkranken Vater, der Mutter und drei Geschwistern. „Dann wurde unser Haus getroffen“, erinnert sich der Sassenberger an den schicksalshaften Moment. Besser gesagt: Die Bombe schlug wenige Meter entfernt im Garten ein. „Aber das reichte schon, um das Haus über uns zusammenstürzen zu lassen“, erzählte Brechler den Neuntklässlern. Seine und drei andere Familien wurden im Keller verschüttet und mussten von Hilfskräften befreit werden. „Eine Zehntelsekunde oder noch weniger hätte gereicht – und die Bombe wäre mitten durch das Dach geflogen, so dass wir in unserem Keller keine Chance mehr gehabt hätten. Was haben wir für ein Glück gehabt!“, kann Brechler es immer noch kaum fassen.

Es ist ein Bericht, der die Schüler betroffen macht. Aber: „Erinnerungskultur ist wichtig!“, betont Carina Schwarzer, Klassenlehrerin der 9a an der Sekundarschule Sassenberg. Deshalb fragte sie in ihrer Klasse nach, ob jemand noch einen Zeitzeugen kennt, als das Thema „Nationalsozialismus“ im Fach Gesellschaftslehre auf dem Plan stand. Jonas Lichtenberg meldete sich. Er hatte sich daran erinnert, dass sein Nachbar – Horst Brechler – einmal über diese Zeit gesprochen hatte. Und der hatte glücklicherweise keinerlei Berührungsängste und stattete der 9a am Mittwochn einen Besuch ab.

1936 geboren, war Brechler zum Kriegsausbruch noch zu jung, um bewusst mitzuerleben, was sich um ihn herum ereignete. Die erste Berührung mit den Schrecken des Krieges hatte er, als sich das Blatt mit dem Kriegseintritt der Amerikaner 1941 langsam wendete: Die Familie war zwischenzeitlich von Münster nach Wiesbaden umgezogen – und vom Balkon der Wohnung aus bekam der gebürtige Münsteraner mit, wie ein Postbote einer Nachbarsfrau die Nachricht vom Tod ihres Mannes aushändigte, der an der Front gefallen war. Jeden Tag warteten die Frauen in den Toreingängen auf den Briefträger. Waren der Mann, waren die Söhne noch am Leben? Wer an einem Tag verschont geblieben war, den konnte es am nächsten Tag treffen. „Da wurde mir klar, dass etwas Fürchterliches im Gange ist“, machte Brechler deutlich.

Zurück in Münster wurde die Familie ausgebombt. Die Brechlers landeten – auf insgesamt vier Bauernhöfe verteilt – in Westkirchen. Doch auch hier war der Krieg deutlich zu spüren. Im Gras liegend beobachteten die Kinder, wie Bombenverbände von über 1000 Flugzeugen Richtung Hauptstadt zogen. „Könnt ihr euch vorstellen, was für einen Lärm 1000 viermotorige Maschinen machen?“, erzählte der Zeitzeuge.

Wer nicht aufpasste, wurde auch auf dem Land zum Ziel. „Mein Bruder ist beim Milchholen von einem Piloten beschossen worden“, schilderte Horst Brechler. Sein Bruder konnte sich rechtzeitig in den Graben retten, aber ein Mädchen aus dem Dorf, das mit der Kutsche unterwegs war, hatte weniger Glück: Sie verlor bei einem Beschuss aus dem Flugzeug heraus beide Beine – mit gerade einmal 18 Jahren. „Ein Angriff aus purer Mordlust heraus“, wird Brechler diese Situation nie vergessen. In seinem späteren Berufsleben – erst als Staatsanwalt, dann als Verteidiger – erlebte er im Prozess gegen einen ehemaligen KZ-Aufseher die andere Seite. Auch diese Details sind schwer zu ertragen.

Eineinhalb Stunden lang dauerte die Geschichtsstunde der besonderen Art. Ein Zeitzeugenbericht, der sicherlich länger nachwirken wird als eine Seite im Lehrbuch . . .