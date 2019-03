Sassenberg -

Wenn sie tief genug graben, finden Christen und Moslems gemeinsame Wurzeln. Aber es gibt auch viel Trennendes, vor allem in Zeiten, in denen der Islam oft in seiner radikalsten Form an die Öffentlichkeit tritt. KFD-Diözesanpräses Gerhad Theben aus Münster versuchte am Donnerstagabend, den Teilnehmern der KFD-Veranstaltung in Sassenberg die Religion näher zu bringen.