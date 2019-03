Auch im Alter so selbstständig wie möglich

Das ambulant Unterstützte Wohnen der Lebenshilfe unterstütze schon seit vielen Jahren im gesamten Kreisgebiet Menschen dabei, ihren Wunsch nach Selbstständigkeit zu leben. Das heißt: Unterstützung und Anleitung in vielen Bereichen des täglichen Lebens geben. Dies könne Vieles sein: Beratung und Planung des Einkaufes, Unterstützung bei der Geldeinteilung und dem Gang zum Geldautomaten, Kochtraining. „Aber ganz wichtig ist es auch im Bereich der Freizeit zu unterstützen“, betont die Lebenshilfe. „Wo finde ich Veranstaltungen, wie komme ich ins Kino oder wo kann ich mich mit Freunden treffen?“

Am Hohlweg in Versmold entsteht demnächst ein modernes Gebäude, in dem Menschen mit Behinderung in der eigenen Wohnung so selbstständig wie möglich wohnen können. Zu diesem Wohnprojekt lädt die Lebenshilfe Gütersloh zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet statt am 26. März, 18 Uhr, im Haus der Familie, Altstadtstraße 4, Versmold. Bei dem Treffen werden Gertrudis Keller und Gerhard Birth alle Fragen zum neuen Wohnprojekt, zum Antragsverfahren und zu möglichen Betreuungsformen beantworten.

Geplant sind nicht nur einzelne Wohnungen. Um das Wir-Gefühl der Nutzer des Ambulant Unterstützen Wohnen zu stärken und Begegnungen untereinander und mit der Nachbarschaft zu fördern, wird die Lebenshilfe in einer weiteren Wohnung einen Treffpunkt einrichten.