Weniger Interesse im Ort

Sassenberg -

Einmal im Monat, genauer gesagt an jedem zweiten Sonntag, lädt die Flüchtlingshilfe der Caritas zum „Offenen Treff“ in das evangelische Gemeindehaus ein. Dieses dient als Begegnungsort für die Sassenberger Bevölkerung und hierher Geflohene. Bei Kaffee und Kuchen locker miteinander ins Gespräch kommen, sich vorurteilsfrei austauschen, verbunden mit kleinen Hilfen im Alltag und der Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen – so die Idee.