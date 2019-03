Mensch und Hund als eingespieltes Team

Den Anfang machte die 17-Jährige Celine Kurapkat mit ihrem Deutschen Schäferhund „Ironhide von der Black Pearl“ in der Fährtenarbeit. Dabei sucht der Hund mit Hilfe seiner Nase eine zuvor ausgelegte Fährte ab. Die Fährtenarbeit ist eine von drei Aufgaben der Internationalen Gebrauchshundeprüfung. Das ambitionierte Team meisterte die Aufgabe souverän und erhielt 97 von 100 möglichen Punkten.

Den nächsten Prüfungsteil bildeten die Begleithunde mit der Unterordnung. Dabei wurde der Gehorsam der Hunde unter Beweis gestellt. Die Hundeführer zeigten, was ihre Hunde im Training bei den Hundetrainern Peter Heidrich , Britta Hanel und Andrea Schwerbrock gelernt hatten. Entscheidend war für den Richter, dass eine harmonische Zusammenarbeit zwischen Zwei- und Vierbeiner zu sehen ist. „Es ist mir wichtig das man den Hunden ansieht, dass sie Spaß haben und nicht unter Angst oder Stress leiden.“

Celine Kurapkat mit Ironhide von der Black Pearl bei der Fährten Arbeit, mit Richter Paul Pankoke.

Eine Steigerung der Begleithundeprüfung ist die BgH. Hier sind die Ansprüche an das Mensch-Hund-Team höher. Aber auch diese Aufgaben wurden mit Bravour gemeistert. In der BgH 1 ging Anne Lütke Föller mit ihrem Australian Shepherd „Fly“ an den Start. Sie holte 84 von 100 Punkten. Die BgH 3 absolvierte Irmi Reuschel mit ihrer Deutschen Schäferhündin „Buffy von der Black Pearl“ und erreichte 90 Punkte. Anschließend war wieder Celine Kurapkat mit ihrem Tier gefordert, um den Unterordnungsteil der IGP 3 zu absolvieren. Auch dieser Durchgang wurde von dem eingespielten Team bestens absolviert.

Den zweiten Teil der Begleithunde Prüfung wurde in der Innenstadt von Sassenberg erledigt. Mitten in der Stadt, umgeben von Fußgängern, Rad- und Autofahrern, wurde die Alltagstauglichkeit der Hunde geprüft. Es gab keine Auffälligkeiten, so dass alle Teilnehmer die Begleithundeprüfung bestanden haben. Zurück auf dem Hundeplatz ging es zum letzten Punkt. Celine Kurapkat und Ironhide durften sich im letzten Teil der IGP, dem Schutzdienst, beweisen und zeigten, dass sie ein Top-Team sind. Mit 278 Punkten (A: 97, B: 87, C: 94 Punkte) hat sich dieses junge Team eine Qualifikation für die Westfalen Jugend und Junioren Meisterschaft im Mai gesichert.