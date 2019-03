Den „Original“-Handlungsort kann man sich in Füchtorf gut vorstellen. Die beiden ältlichen Schwestern Fine (Josefine) und Trine (Katharina) führen einen kleinen Lebensmittel-Laden. Von dort aus beobachten sie mit Überraschung, wie das Nachbarhaus abgerissen wird, das ihr Vater Ernst vor seinem Tod leider an die mafiösen Dorfbewohner Arthur und Herbert verloren hatte. Das daneben liegende Wiesengrundstück hatte er hingegen an die Töchter Fine und Trine vererbt. An diesem unbebauten Grundstück sind Arthur und Herbert brennend interessiert, weil sich dort eine unterirdische Heilquelle befinden soll, die sich sehr lukrativ vermarkten ließe. Der Dorfpfarrer möchte die Wiese ebenfalls für die Kirchengemeinde erwerben, um darauf einen vom Bischof grundsätzlich genehmigten Kindergarten zu errichten.

Es entwickeln sich Intrigen, bei denen Herbert, Arthurs Frau Wilma, die Haushaltshilfe Frieda des Pfarrers Allonsius, die Ladenbesitzerinnen Fine und Trine, der Aushilfsfahrer Eberhard sowie der Postbote Otto mit seiner resoluten Frau Christel jeweils eine sehr eigenwillige Rolle spielen.

Verwirrungen bringen auftauchende Briefe, ein Gutachten, der Schlüssel von einem wichtigen Schuppen, ein Ladeneinbruch, ein Portemonnaie und ein Schuh.

Die verschlungene Geschichte findet schließlich ein Ende, das die Eintracht im Dorf weitgehend wieder herstellt. Besonders zufrieden ist der Pfarrer.

Weitere Aufführungen: 23. März um 15 Uhr; 29.3., 20 Uhr; 30.3., 19.30 Uhr; 31.3., 15, ,5. 4., 20 Uhr; 6.4., 19.30 Uhr und am 7.4., 15 Uhr.