Freudige Musik zur Fastenzeit

Musik und Texte sollten nachdenklich machten, sagte Ortkras zur Einführung. Er hoffe aber auch, dass das Konzert „Sie freudig erregt herausgehen lässt, (…) auf eine ganz grundlegende Weise.“ Auf dem abwechslungsreichen Programm standen Werke von Bach, Händel und Dvorak ebenso wie ein Psalm–Prelude des vergleichsweise wenig bekannten britischen Komponisten Herbert Howells. „Das habe ich auf einer CD entdeckt und es ist unfassbar schön“, bekannte der Kirchenmusiker seinen sehr persönlichen Bezug zu dem Stück.

Ähnliches berichtete er auch von einem Ricercar von Johann Pachelbel – „eines meiner Lieblingsstücke, davon war ich total geflashed“, steigerte er beim Publikum die Vorfreude. Zwei Orgelsonaten von Gustav Merkel ließen den Tonumfang der Eule-Orgel besonders gut zur Geltung kommen, einschließlich der Trompetenpfeifen Das Publikum machte von der Erlaubnis, auch zwischen den Stücken zu klatschen, rege Gebrauch.

Christian Ortkras und Florian Franke kennen sich vom gemeinsamen Studium an der Musikhochschule in Detmold und haben schon in verschiedenen musikalischen Projekten zusammengearbeitet. Erst am Samstag hatte der Bariton und Musikpädagoge, der neben konzertanter Tätigkeit und Studium auch Stimmbildner des Göttinger Knabenchores ist, als Stimmbilder auch den Füchtorfer Kinderchor unterstützt.