Pastor Andreas Rösner , Michael Greiwe von der Jungen Gemeinschaft sowie zwei junge Frauen für die zeitweise Betreuung der Kinder bildeten die Begleitung.

Das Programm gestaltete sich rund um das Thema „Märchen“. Die Familien haben sich dem Thema spielerisch genähert. So wurde neben einer spannenden Märchen-Rallye auch ein spontan improvisiertes Märchen aufgeführt bei dem die Schauspieler die Lacher auf ihrer Seite hatten.

Erweitert wurde das facettenreiche Angebot durch gemeinsame Familienrunden, als auch Zeiten für die Erwachsenen in denen die Kinder betreut wurden. Während der gemeinsamen Zeit wurde gesungen, gespielt und eine individuelle Familien-Osterkerze gebastelt. Auch die Osterkerze der Gemeinde für das Jahr 2019 wurde gemeinsam gestaltet.

In der Diskussionsrunde zum diesjährigen Hungertuch des Flensburger Künstler Uwe Appold mit dem Titel „Mensch, wo bist Du?“ wurde ein geistlicher Impuls gesetzt. Zudem bestand die Möglichkeit sich ganz individuell zum Thema Glauben auszutauschen.

Fernab vom Alltag und vor historischer Kulisse wurde das Wochenende mit einem besonderen Ereignis beendet. So sind am Sonntag in der Burgeigenen Kapelle zwei Kinder aus dem Familienkreis getauft und in einem bewegenden Gottesdienst in die Gemeinde aufgenommen worden.

Dank des perfekt organisierten und abwechslungsreichen Programms sowie der sehr guten Verpflegung seitens des Burgteams war es ein rundum gelungenes Wochenende.