Restauratoren verraten Geheimnisse

Uhrenrestaurator Flüthe aus Telgte, Buchbinderei Depping aus Münster, Möbelrestauratorinnen Birgit Engel- Bangen, Münster und ihre Kolleginnen Gemälderestauratorinnen, sowie Steinrestaurator Werner Schlüter, Rinkerode und auch die Tischlerei Rieping sowie einige andere zeigen ihre Arbeiten an denkmalrelevanten und historischen Exponaten.

Historische Handfeuerwaffen und deren Mechanik werden vorgestellt. Was sind Pigmente oder Lehmfarben, wie bearbeitet man einen weichen Sandstein, womit arbeitet der Uhren oder Bücherrestaurator – viele Fragen werden nicht nur beantwortet, sondern auch gleich mit den notwendigen Materialien veranschaulicht und erklärt.

Die Restaurierung der Wandmalereien im Herrenhaus wird im Rahmen der Führungen Samstag und Sonntag jeweils um 11, 13, 15 und 16 Uhr von den drei Restauratorinnen Eva Möllenkamp (Nordkirchen), Brigitte Hartmann (Köln) und Vera Grüsel, Düsseldorf in der praktischen Arbeit vorgestellt und erläutert. Der Eintritt zu den Führungen im Herrenhaus kostet fünf Euro pro Person.

Zwei spannende Vorträge mit Seltenheitswert runden das restauratorische Sonderprogramm am Samstag und am Sonntag jeweils um 12 Uhr ab. Samstag: Mit dem Möbelrestaurator und Phillip-F.-Bartscher-Experte ( Bartscher Wandmalereien und Möbel im Herrenhaus) Albrecht Schoder aus Rheda Wiedenbrück begeben sich die Gäste in die Zeit des auslaufenden 18. Jahrhunderts, beginnendes 19. Jahrhundert und erfahren Spannendes über die kunstvollen Arbeiten des Rietberger Hofmalers Phillip Bartscher und die „Meubelen aus Rietberg“ 1790. Schoder ist Co-Autor des Buches „Phillip Bartscher: Feine Möbel aus Westfalen“.

Sonntag: um 12 Uhr gibt Uhrenrestaurator Reinhold Flühte den Besuchern einen seltenen Einblick mit seinem Bildvortrag „Restaurieren von Uhren am Peterhof, St. Petersburg“.

Beide Vorträge finden im Restauratorenzelt im Garten vom Herrenhaus rechts gelegen statt. Neugierig machen möchten die Veranstalter und Hausherren insbesondere auch junges Publikum, welche sich augenblicklich mit beruflichen Perspektiven beschäftigen und so selten gewordenen Berufe kennenlernen möchten. Restauratorische Berufe sind besonders anspruchsvoll, kunstvoll und gefragt. Der Nachwuchs ist jedoch schon deswegen so rar, weil diese Berufe häufig in Vergessenheit geraten, heißt es in der Vorankündigung zur Veranstaltung.

Wer Informationen zur Denkmalpflege und Fördermöglichkeiten sucht, kann sich am Stand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz informieren. Der Tourismusverein Münsterland informiert über Reise und Freizeitprojekte rund um das Thema Denkmal, Burgen und Schlösser in Westfalen. Alle Sonderaktivitäten findet der Besucher in einem abgegrenzten Bereich rechts vom Herrenhaus bis zur Kapelle.

Die Mitglieder des Rotary Clubs Osnabrück Süd, die sich für die ambulante Palliativversorgung von an Krebs erkrankten Kindern und Erwachsenen im Osnabrücker Raum engagieren, bieten ungewöhnliches Holzspielzeug aus dem Nachlass eines Spenders, dessen Leidenschaft das Holz war, zum Verkauf an.

Die Parkgebühren von zwei Euro kommen der Anna-Konstantin Förderung zur Unterstützung reitbegabter Jugendlicher sowie dem Harkottener Freundeskreis zur Umsetzung eines Museumskonzepts zugute.

Von den freien Bogenschützen Anion aus Milte und „Jochen dem Elefanten“ werden auch die Kleinsten Besucher unterhalten. Die einzelnen Stationen sind ausgeschildert.

Besucher zahlen das Eintrittsgeld (8 Euro für Erwachsen/ ermäßigt 6 Euro) zu den „Frühlingsträumen nur einmalig, können dafür aber auch an zwei Tagen kommen.