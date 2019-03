Sekundarschule sucht Lernbegleiter

In ihrem Tätigkeitsbericht erinnerte Silvia Wildermuth an die Aktivitäten des Fördervereins. So konnten dank dessen Unterstützung unter anderem einige iPads beschafft werden. Auch regelmäßige Spenden für die Schulbücherei, neue Bälle, Tischtennisnetze und Billardqueues gehörten zu den Neuanschaffungen. Ebenfalls neu im Schuleigentum: Das neue Monopoly-Spiel in der Warendorf-Edition.

Schulleiterin Elisabeth Suer dankte dem Förderverein für die Unterstützung und lobte die Zusammenarbeit mit dem Schulträger. Derzeit besuchen 596 Schüler die Sekundarschule. 139 von ihnen kommen aus Füchtorf, 80 weitere aus Beelen.

Als großen Erfolg bezeichnete Suer die englischsprachige Führung am Flughafen Münster-Osnabrück. Sie hofft in diesem Zusammenhang auf eine Wiederholung des Angebots und eine entsprechende Unterstützung durch den Förderverein.

Vertieft werden soll die Löcknitz- Städtepartnerschaft. Im September wird sich eine Sassenberger Gruppe auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern machen.

Weiterhin sehr gefragt sind Lernbegleiter, die sich im Rahmen der Segelstunden und individuellen Förderung großer Beliebtheit erfreuen. Die Akzeptanz auf Seiten der Schülerschaft sei hoch, wie die Beteiligten unisono bestätigten. Einzige Voraussetzung für die Tätigkeit als Lernbegleiter sei die Bereitschaft, mit Jugendlichen zusammenarbeiten zu wollen.