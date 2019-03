Langläufer und Alpinisten vom Schnee begeistert

Die Gruppe wohnte im Hotel Gell in Tweng. Der kleine Ort liegt ziemlich genau zwischen den Skigebieten Obertauern und Grosseck/Speiereck in Mauterndorf, so dass beide Skigebiete problemlos in wenigen Minuten mit dem direkt vor dem Hotel abfahrenden Skibus erreichbar sind. Die Skifahrer fanden erstklassige Schneebedingungen vor und auch das Wetter ließ mit einem Sonne-Wolken-Mix viel Freude aufkommen.

Auch die Langlaufgruppe unter der Leitung von Gaby Menke und Anne Wächter fand hervorragend präparierte Loipen vor. Sie trainierte im Freizeit- und Langlaufzentrum Gnadenalm, wo man auch sehr gut auf speziellen Wegen im Schnee wandern kann. Sowohl die Langläufer als auch die Schneewanderer waren begeistert von der stressfreien Ruhe in der wunderschönen Natur und der faszinierenden Bergwelt der Tauern.

Neben dem Skifahren standen auch andere Aktivitäten auf dem Programm wie ein von Rudolf Sökeland initiierter Liederabend. Die Gesangspausen wurden mit Gedichten von Heinz Erhardt, die die Teilnehmer zum Schmunzeln und Lachen brachten, aufgelockert. Außerdem wurde ein Pop-Rock-Musikquiz durchgeführt, bei dem Margo Cillessen die besten Kenntnisse vorwies. Selbstverständlich fehlte auch eine zünftige Apres-Ski-Party nicht.

Für die tolle Skiwoche bedankten sich die Teilnehmer beim Organisationsteam Frank Wächter, Josef Lackamp und Rudolf Sökeland. Das Orgateam hat sich entschlossen, auch im nächsten Jahr, etwa zur gleichen Zeit, wieder eine Skitour in die Skiregion Lungau zu organisieren.