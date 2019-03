Sassenberg -

„Mit dem Wohnmobil zum Nordkap“ lautet der Titel einer Multivisionsshow am Montag, 25. März, um 19 Uhr im Rathaus in Sassenberg. Reisebuchautor Michael Moll wird die Besucher mit an den nördlichsten Punkt, der in Europa mit einem Wohnmobil erreicht werden kann, mitnehmen – 10 000 skandinavische Straßenkilometer auf dänischen Autobahnen, schwedischen Schnellstraßen und an norwegischen Fjorden entlang.