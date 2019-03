Der Schwimmbetrieb und die Badesaison (für gewöhnlich Mai bis September) am gegenüberliegenden Strand seien jedoch durch die Verzögerung nicht beeinträchtigt.

Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,5 Millionen Euro. 180 000 Euro davon werden über das Förderprogramm „VITAL.NRW“ des Landes übernommen. Stellvertretend für den Verein „8Plus - VITAL.NRW“ stattete Jana Uphoff der Baustelle einen Besuch ab. Gemeinsam mit Bürgermeister Uphoff und Rüdiger Völler, Vorsitzender der Tourismusgemeinschaft, präsentierte sie einen aktuellen Bannerentwurf.

Denn, da waren sich die Beteiligten einig, besonders auswärtigen Gästen falle es derzeit schwer, sich die künftige Gestaltung am See vorzustellen. Wer etwa am Montagmorgen den ehemaligen Promenadenbereich betrat, wurde Zeuge von umfangreichen Fundamentarbeiten.

Aus diesem Grund finanzierte die Tourismusgemeinschaft zwei jeweils drei Meter breite und 1,10 Meter hohe Banner. Auf ihnen sind das künftige Mehrzweckgebäude und das „Piratenschiff“ zu erkennen. Am Sinn der Großinvestition möchte Bürgermeister Uphoff nicht zweifeln. „Die Entscheidung wurde von allen Parteien getragen.“ Zudem sei von einer für die kommenden Jahrzehnte nutzbaren Bebauung auszugehen.