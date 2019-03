Es waren die Jahre des Terrorismus und der Schlaghosen; die Zeit, zu der aus dem „Fräulein“ per Gesetz eine „Frau“ wurde, Hans Rosental seinen Dalli Dalli-Sprung perfektionierte und das Fernsehen nur drei Programme sowie nachts Sendepause hatte. Nach „Märchen“ im vergangen Jahr oder Themen wie Afrika, Schweden oder Krimis in den Jahren zuvor standen am Freitagabend die 70er Jahre, schrill und auch noch ein bisschen bieder, im Mittelpunkt des jährlichen großen Themenabends der Sassenberger Landfrauen im Hotel am Feldmarksee.

Mit viel Liebe zum Detail hatte der Vorstand rund um Ulrike Buddenkotte den Abend geplant und vorbereitet. „Sekt mit Persico“ als typisches 70er Jahre-Getränk brachte die Gäste gleich in die passende Stimmung. Die „Pril-Blumen“, auf den Tischen fanden rasch Liebhaberinnen, ebenso wie der Mettigel, der ganz selbstverständlich zum kulinarischen Teil des Abends gehörte.

Mechthild Vrochte transportierte die Frauen mit einem Ausflug in die Werbewelt zielsicher zurück in die Vergangenheit. Ariel’s Clementine waren ihr ebenso auf den Leib geschneidert wie Palmotives Tilly und das Bad in Spülmittel. Das Tageschauteam Karl-Heinz Köppke und Dagmar Berghoff alias Marlies Kraßort und Irene Kleine Brockmann brachten die Zuschauer dann auch inhaltlich auf den richtigen Stand. Beim Melodienraten von der „Sportschau“-Melodie bis zu den „Waltons“ war dann das Publikum selbst gefragt.

Das Dreigang-Menü, das der Abend traditionell umrahmt, nahm das Motiv nicht nur mit besagtem Mettigel auf. Auch Käsespieße, ein Gulaschgericht und Welfenspeise erinnerten den Gaumen an die bunten 70er.

Und dann ging die Party erst so richtig los. Die Reise nach Jerusalem als typisches Partyspiel hatten die Organisatorinnen ausgegraben – eine Polonaise sollte es so kurz nach Karneval nun wirklich nicht sein. Beim Rudelsingen kam der riesige Schlagerreigen der 70er noch einmal zu seinem Recht. Zum Abschluss aber wartete noch eine ganz besondere Überraschung: „Moskau“, das die Schlagergruppe „Dschinghis Khan“ erstmals 1979 vorstellte, live on stage, performed von den Vorstandsfrauen höchstselbst, so spritzig und so schrill wie die Zeit um die es ging.