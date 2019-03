Antonius Laumann macht weiter

„Ich bin jetzt 57. Ich mache das nicht noch die nächsten zehn Jahre. Aber: Erstmal freue ich mich auf die nächsten zwei Jahre.“

Zuvor hatte Laumann kritische Töne angeschlagen. So beklagte er ein gewisses „Konsumentenverhalten“ vieler Mitglieder, die nach ihrer aktiven Zeit aus dem Verein ausschieden. „Wir sind eine Solidargemeinschaft. Letztendlich lebt diese Abteilung vom Ehrenamt.“ Die sinkenden Mitgliederzahlen und die damit verbundenen Einnahmeausfälle könnten noch durch Sponsoren aufgefangen werden. Die Suche nach einem neuen Kunstrasenplatz, der den Rasenplatz im Herxfeld ersetzen soll, verfolgt der Vorsitzende sehr interessiert. Sollte die Wahl auf das Areal hinter dem Schützenplatz fallen, mahnt Laumann weitere Umkleidemöglichkeiten an. Dies sei so auch Vertretern der Stadt mitgeteilt worden.

Auch der Sportliche Leiter Daniel Strotmann bleibt im Amt. Als neue Beisitzer folgen Mayk Knobloch und Daniel Röttger auf Martin Nachtigäller und Christoph Willmann.

Strotmanns Bericht fiel überwiegend positiv aus.

„Das ist die Truppe, die ich in diesem Jahr besonders herausheben möchte. Es macht wieder Spaß, euch beim Fußball zuzugucken“, so Strotmann über die 2. Mannschaft. Als „Sorgenkind“ bezeichnete Strotmann derweil die „Erste“. Viele Verletzte hätten den Verlauf der Saison negativ beeinflusst. „Das Potenzial wäre da gewesen, Borussia bis zum Schluss einen ganz heißen Tanz zu bieten. Es ist schade“, so Strotmann mit Blick auf den deutlichen Rückstand auf Tabellenführer Borussia Münster.

Hoffnungsvoll blickt Jugendobmann Walter Mertens in die Zukunft. Zwar sei die A-Jugend derzeit das große Sorgenkind. In der B-Jugend stecke viel Potenzial, im C- und D-Juniorenbereich seien jeweils zwei Mannschaften gemeldet. Perspektivisch sei einiges möglich, so Mertens. Jegliches Verständnis fehlt ihm jedoch für das Abwerben eines VfL-D-Jugendspielers durch einen anderen Verein mitten in der Saison. „Die Kinder sollen Spaß am Fußball haben. Ich habe das dem anderen Verein auch deutlich mitgeteilt.“