So gelang es, in Daniel Haßmann nach Jahren der Vakanz einen Geschäftsführer zu finden. Auf die zweite Vorsitzende Simona Hamsen folgt Stefanie Herweg. Das zuvor von ihr bekleidete Amt der Damenwartin übernimmt Marleen Wesselmann . Auf Schiedsrichterwart Jürgen von Gelieu folgt Stefan Hermschröder. Bestätigt wurden Herrenwart Alexander Aust und Jugendwartin Annika Kattenbaum. Das Beisitzeramt von Marleen Wesselmann übernimmt Lea Stockhausen.

Auch in finanzieller Hinsicht stellte die Versammlung wichtige Weichen. Lag der bisherige Abteilungsbeitrag bei 12 € im Quartal wird dieser auf 18 € /Quartal erhöht. Im Vergleich zu anderen Abteilungen des VfL, aber auch Vereinen in der Umgebung sei die Handballabteilung relativ günstig, so Stockhausen. „Wir haben unseren Beitrag schon länger nicht mehr angepasst.“ Damit reagierte die Versammlung auch auf den Kassenbericht von Lena Strotmeier. Demnach fällt das Beach-Turnier auch finanziell stark ins Gewicht. Da im vergangenen Jahr deutlich weniger Mannschaften an den Start gingen, fielen die Einnahmen entsprechend geringer aus. Entsprechend hoffen die Verantwortlichen auf ein großes Teilnehmerfeld bei der 17. Auflage (19.-21.Juli). Auch die Strafen für das nicht erreichte Schiedsrichter-Soll belasten die Abteilungskasse. Einen wichtigen Beitrag leistet weiterhin der 63 Mitglieder zählende Förderverein, der „einfach nicht mehr wegzudenken ist“, wie Stockhausen hervorhob.

Sportlich betrachtet sorgen die Damen für Furore und peilen den nächsten Aufstieg an. Auch in der kommenden Saison soll das Team zusammengehalten werden. Im Jugendbereich setzt der VfL weiterhin auf eine Spielgemeinschaft mit dem FC Greffen.