Windenergie wird weiter ausgebaut

Die Mitglieder des Füchtorfer Ortsausschusses blickten nach dem Vortrag von Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Albert ein wenig desillusioniert in die Runde. In seinem Bericht über den Verfahrensstand der Artenschutzprüfung machte Albert deutlich, dass es wohl keinen absoluten Ausschluss für neue Windenergieanlagen geben wird. Oder anders ausgedrückt: Sowohl in Füchtorf als auch in Sassenberg werden schon bald weitere Windenergieanlagen gebaut werden können.

Hans-Dieter Albert erläuterte den Sachstand, ging dabei auf die verschiedenen Fledermaus- und Vogelarten ein und erklärte, welche Radien rund um die Anlagen berücksichtigt werden. „Die Fledermaus ist meistens konfliktarm, da reichen festgelegte Abschaltzeiten“, erklärte Albert.

Ein wenig anders sieht es bei den Prüfbereichen für zehn verschiedene Vogelarten aus. Während beim Kiebitz nur 100 Meter berücksichtigt werden müssen, steigt der Radius beim Baumfalken auf 300, beim Uhu und der Rohrweise auf 1000 und beim Rotmilan sogar auf 1500 Meter.

„Zu allen Zonen gibt es von 2017 und 2018 Kartierungen“, sagte Albert. Darum sei er optimistisch, dass nun alle Daten vorliegen und die letzten Auswertungen abgeschlossen werden können. Verwundert zeigten sich die Ausschussmitglieder über die Tatsache, dass die zu Grunde liegenden Gutachten alle von den Windkraft-Investoren in Auftrag gegeben worden waren. „Das sind alles anerkannte Gutachter, da kann sich niemand einen Fehler erlauben“, versicherte Albert. Zudem gebe es einen genauen Leitfaden der Landesregierung, der für die Untersuchung eingehalten werden müsse. In jedem Gebiet sei der Gutachter sechs bis zehn Mal vor Ort gewesen, zudem noch zwei bis drei Mal nachts. „Einige Windenergie sensible Arten sind da, aber nicht so, dass es zum Ausschluss der Windenergie kommt.“ Zumal man nie wissen könne, ob die Vögel in den nächsten fünf Jahren ihre Brutstätten nicht auch wieder verlegen würden.

„Ich bin verwirrt. Das heißt, dass die Daten der Gutachten der Investoren anerkannt werden, und ihr Gutachten nichts wert ist?“; fragte Klaus Hölscher. „Wir fügen die Daten nur zusammen“, erklärte Albert. Klar, dass im Ortsausschuss die Frage aufkam, ob denn dann ein eigenes teures Gutachten überhaupt noch notwendig gewesen sei. „Die aktuelle Rechtslage des Regionalplanes verpflichtet die Kommunen zur Überprüfung, ob der Windkraft genügen Raum gegeben worden ist“, berichtete Uphoff . Darum müsse eine Gesamtübersicht erstellt werden, denn die einzelnen Gutachten reichten alleine nicht aus. „Das ist keine freiwillige Übung, sondern eine rechtliche Verpflichtung.“

Der Ausschussvorsitzende Franz-Josef Linnemann fragte nach, wie es mit der rechtlichen Lage bezüglich der Abstände aussieht. „Alle Kommunen, die zu große Abstände gewählt haben, haben vor Gericht verloren“, machte Albert deutlich. Josef Uphoff ergänzte: „Die Diskussion um Mindestabstände bringt uns hier nicht weiter.“ Die Abstände zu den Wohngebieten seinen größer als 1500 Meter.

Außerdem stellte Josef Uphoff die grundsätzliche Frage, wo die Energie in Zukunft herkommen soll. Atomenergie und fossile Brennstoffe sollen verschwinden, regenerative Energie gefördert werden. Da seinen Windkraftanlagen letztlich ein wichtiger Faktor.