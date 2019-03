Eine „ganz besonderen Anerkennung“ hat die Arbeit des Gebrasa-Blasorchester im Rahmen des alle zwei Jahre ausgelobten Ehrenamtspreises der Akademie Ehrenamt und der Sparkassen im Kreis Warendorf gefunden. Schatzmeister Helmut Peitz und Dirigent Christian Borgmann nahmen die mit 300 Euro dotierte Anerkennung im Rahmen einer Feierstunde in Warendorf entgegen. Der alle zwei Jahre verliehene Ehrenamtspreis stand in diesem Jahr unter dem Motto „Do it – jung und engagiert“.

Das trifft auf die Blasmusiker gleich in zweifacher Hinsicht zu: Sie engagieren sich besonders in der Nachwuchsarbeit und haben zahlreiche junge ehrenamtlich Tätige in ihren Reihen. Insgesamt 14 Gruppen wurden kreisweit ausgezeichnet. Neben je drei ersten und zweiten Preisen wurden acht besondere Anerkennungen ausgesprochen. Klaus-Peter Ottlik von der Akademie Ehrenamt verwies in seiner Laudation auf die Bedeutung eines jungen Ehrenamtes in einer alternden Gesellschaft. „Ihr lebt vor, dass vieles möglich ist, wenn wir es wollen“, rief er allen Geehrten zu.