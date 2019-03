Wer wird neue Spargelkönigin?

Was gut ist darf gerne lange bleiben. Das haben sich auch die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft Füchtorfer Spargelanbauer gedacht und die Regentschaft einer Spargelkönigin auf zwei Jahre festgelegt. So neigt sich nun auch für die amtierende Spargelkönigin Johanna I. (Peter) die Zeit als Spargelkönigin dem Ende entgegen. Wer die Nachfolge als Repräsentantin des Spargeldorfes und des Gemüses weit über die Grenzen hinaus antreten wird ist momentan ein gut gehütetes Geheimnis der Spargelanbauer. Christine Erdman und Barbara Querdel als verantwortliches Königinnen-Komitee hüllen sich in Schweigen.

Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß und wenn das Geheimnis am 14. April gelüftet wird, dann ist ganz Füchtorf wieder auf den Beinen. Mit der offiziellen Eröffnung der Spargelsaison ist es an diesem Tag nämlich nicht getan, denn bereits traditionell findet damit einhergehend der Füchtorfer Spargelfrühling statt, eine Veranstaltung für die ganze Familie, die vor allem auch für den kleinen Gäste viel zu bieten hat.

Für das Dorffest, das neben Füchtorfern selbst auch viele Gäste aus Nah und Fern anlockt, haben sich die Verantwortlichen aus der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine sowie Interessengemeinschaft Füchtorfer Spargelanbauer auch für die Neuauflage in diesem Jahr einige Highlights ausgedacht. Informationsangebote, Spiele für Jung und Alt, kulinarische Leckerbissen in fester und flüssiger Form sowie natürlich auch ein Unterhaltungsprogramm werden für Kurzweil rund um den Dorfmittelpunkt Tie sorgen.

Günstige Unterhaltungs- und Spielangebote für Kinder sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor des beliebten Frühlingsfests . „Wenn die Kinder zufrieden sind, sind es die Eltern auch“, weiß Daniel Benefader, Sprecher des Orgateams der Arbeitsgemeinschaft. „Dazu verzichten wir ganz auf Karussells und sonstige kostspielige Kirmes-Attraktionen. Der Reiz liegt darin, sich mit wenig Geld den ganzen Tag im Dorf aufhalten zu können und dabei viel zu erleben.“ Dass das sehr gut funktioniert, davon wissen alle Besucher der letzten Jahre zu berichten und haben die Veranstaltung so über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter beflügelt. Grundlage dafür ist die Ideenvielfalt und das Engagement der Füchtorfer Vereine, die sich jedes Jahr aktiv in die Gestaltung des Spargelfrühlings einbringen. Aber auch für

die älteren Besucher gibt es viel zu erleben. Neben den bewährten Attraktionen gibt es neue beteiligte Gruppierungen, die interessante Ausstellungsstücke aus der ländlichen Vergangenheit zur Verfügung stellen. Für die Tombola mit tollen Preisen sorgen erneut

Oldtimerfreunde der Füchtorfer Feuerwehr, die in diesem Zusammenhang auch Ihren Feuerwehroldtimer ausstellen und beim Kindertrödel können sich die kleinen Besucher selbst einbringen und nicht mehr benötigten Spielzeug anbieten. Mit dabei ist in diesem Jahr auch der Taubenzuchtverein Derby Füchtorf, der sich im Rahmen des bundesweiten Tages der Brieftaube in Füchtorf präsentiert und am Nachmittag mit einem großen Taubenauflass für eine Attraktion am Himmel sorgen wird.

Das Programm beginnt um 11 Uhr mit dem Aufstellen des Vereinsbaumes und musikalischer Begleitung

durch den Spielmannszug. Am frühen Nachmittag wird der Hegering bei seiner Hundevorführung das Können der Vierbeiner vorstellen, bevor um 14 Uhr auf der Hauptbühne die Spargelsaison offiziell eröffnet wird. Dann wird auch das Geheimnis um die neue Spargelkönigin gelüftet. Im weiteren Verlauf erwartet die Gäste zu jeder vollen Stunde ein buntes Bühnenprogramm auf dem Tie mit Tänzen und Kinderbelustigung, aber auch interessanten Interviews mit Füchtorfer Vereinen, die ihre aktuellen Schwerpunkte vorstellen und so einen guten Einblick in das Füchtorfer Vereinsleben geben. So wird sich der Dorfmittelpunkt Tie wieder als gemütlicher Bereich zum Verweilen und Verkosten präsentieren mit musikalischer Unterhaltung durch Spielmannszug, Musikverein und die Jagdhornbläser.

Ein reichhaltiges und vor allem abwechslungsreiches Programm, das die Füchtorfer sich wieder vorgenommen haben für ihr Frühlingsfest. „Dass das so funktioniert liegt an der hervorragenden Zusammenarbeit der Vereine und dem Engagement jedes Einzelnen“, freut sich Klaus Hölscher, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine auf den Füchtorfer Spargelfrühling.

Bereits einen Tag zuvor wird Füchtorf wieder zum Schauplatz der 2CV KitCar-Szene. Das nunmehr zehnte Münsterländer Lomax-Treffen läuft über drei Tage im Spargeldorf auf dem Gelände