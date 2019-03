Im Ausgleich für den Sportplatz im Schulzentrum soll der VfL einen Kunstrasenplatz erhalten. Diplom-Ingenieur Michael Bollweg vom Büro Frilling & Rolfs stellte im Infrastrukturausschuss einen Planentwurf vor. Neben der Schützenhalle könnte ein 40 mal 60 Meter großer Platz entstehen. „Wichtig ist es, die Wasserfreiheit zu erreichen“, sagt Bollweg. Das sei nicht ganz so einfach. „Es ist eine große Auskofferung mit großen Erdbewegungen notwendig.“ Anschließend muss eine fachgerechte Drainage installiert werden, um den Platz jederzeit bespielbar zu machen.

An den beiden Torseiten müssen Auffangzäune eingerichtet werden, an den Seitenlinien ein Gitterschutz, damit die Bälle nicht ins Gewässer rollen. Weitere Kosten werden durch die Beleuchtung entstehen. Dafür ist aber die Unterhaltung des Platzes nur halb so teuer wie bei einem Rasenplatz.

Aus dem Ausschuss kam die Frage, ob nicht auch ein 50 mal 70 Meter großer Platz möglich sei, denn dann könnten dort mehr Jugendmannschaften ihre Spiele austragen. Ob dies auf der knapp bemessenen Fläche möglich ist, soll nun überprüft werden. „Bislang gab es keine Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange, das könnte sich dann aber ändern“, gab Martin Tewes vom Bauamt zu bedenken.