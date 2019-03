Auf circa fünf Hektar Fläche könnten südlich der Christian-Rath-Straße rund 50 Grundstücke entstehen. Da dieses Baugebiet den Lückenschluss zur Bundesstraße 513 bildet, ist eine Lärmschutzwand zwingend erforderlich. Carsten Lang vom Planungsbüro „Wolters Partner“ stellte drei Varianten vor, machte aber auch gleich deutlich, welche favorisiert wird. „Es wäre am besten, die Fläche vollständig baulich zu nutzen.“

Da der Straßenlärm der B 513 zu laut ist, muss aber ein entsprechender Schutz aufgebaut werden. Vor allem die Häuser, die in der Nähe der Bundesstraße errichtet werden sollen, wären sonst zu stark belastet. Ideal wäre es, den Lärmschutzwall im Nahbereich der Fahrbahn zu errichten. „Nahe an der Quelle ist der Schutz am höchsten“, erklärte Lang. Dann würde eine Höhe von drei Metern ausreichen, allerdings gebe es topographische Unterschiede im Straßenverlauf. „Die Stadt ist hier aber nicht Herr des Verfahrens“, machte Lang deutlich. Sollte der Wall nicht direkt an der Bundesstraße errichtet werden können, müsse er rund einen Meter höher werden. Außerdem gehe dadurch Fläche verloren.

Carsten Lang ging auch auf die mögliche Bebauung ein und schlug vor, Quartiere für die verschiedenen Haustypen zu bilden. So könnten optisch ähnliche Häuser – je nach Geschossigkeit – nebeneinander stehen und damit städtebaulich ein stimmigeres Bild abgeben.

Aber nicht nur im Süden, sondern auch im Norden könnte sich etwas tun. Der Bebauungsplan „Nördlich des Steinbrink“ bietet auf 2,27 Hektar Platz für rund 29 Grundstücke, dazu gibt es Platz für einen Kindergarten auf rund 4 000 Quadratmetern, für besonderes Wohnen sowie für ein Regenrückhaltebecken. „Wir sollten es so gestalten, dass es später weiterentwickelt werden kann“, schlug Lang vor, die langfristige Entwicklung im Auge zu behalten und entsprechend auch schon bei der Infrastruktur darauf zu achten.

Auch die Entwicklung des Gewerbes – in diesem Fall Scheffer – dürfe nicht beeinträchtigt werden. Darum soll eine größere Fläche für eine mögliche Expandierung freigehalten werden.