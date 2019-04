Sarah grüßt als Schachblumenfee

Zum bereits elften Mal stand das vergangene Wochenende ganz im Zeichen des Schachblumenmarkts. „Wir dürfen uns auf zwei wunderschöne Tage in unserer Innenstadt freuen. Sie wissen: Es lohnt sich in Sassenberg zu leben“, betonte Bürgermeister Josef Uphoff im Rahmen der offiziellen Eröffnung. Davon konnte sich auch ein weiterer Ehrengast auf der großen Veranstaltungsbühne im Drostengarten überzeugen.

„Der Schachblumenmarkt ist seit vielen Jahren fest im Kalender des Kreises Warendorf verankert“, befand der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier .

Markku Esterhues, Vorsitzender des Gewerbevereins lobte das Organisationsteam um Prof. Dr. Hubert Korte und Jakob Klaassen. Es sei eine „große Herausforderung, solche Veranstaltungen gesetzeskonform zu gestalten.“ Damit spielte Esterhues wohl nicht zuletzt auf die in der Vergangenheit strittigen Regelungen rund um verkaufsoffene Sonntage.

Schachblumenmarkt in Sassenberg 2019 1/20 Impressionen vom Schachblumenmarkt in Sassenberg Foto: Christopher Irmler

Kurz darauf war es jedoch Zeit für den eigentlichen Hauptdarsteller der Veranstaltung. Nach zweijähriger Amtszeit dankte die bisherige Schachblumenfee Jacqueline Osthoff ab. Stilecht im offen Wagen steuerte Ludger Hölling die neue Fee des Markts zur Bühne. Sarah Kraßort, 17-jährige Gymnasiastin, wird in den kommenden beiden Jahren Botschafterin des Marktes sein. An ihrer Seite weiß sie dabei ihre Schwester Johanna, die sie als Elfe begleiten wird.

Ein wenig muss sich Sarah Kraßort vorgekommen sein wie die Prinzen und Prinzessinnen des KCK. Schließlich musste auch sie das Geheimnis bis zum Samstagnachmittag für sich behalten. Dabei, so berichtete sie am Rande der Begrüßung, habe sie bereits im August des vergangenen Jahres zugesagt.

Den Besuchern wurde auch in diesem Jahr allerhand geboten. Vor der großen Almhütte am Kreisel sorgten die „Oldies“ für mächtig Stimmung, auf der großen Bühnen wurde am Samstagabend zu Live-Musik mitgetanzt. Mit einem Knalleffekt endete der erste Aktionstag. So versammelten sich gegen 21 Uhr viele Gäste im Drostengarten, um das Feuerwerk zu bestaunen.

Bereits um 11 Uhr ging es am Sonntag weiter. Beliebt waren hierbei unter anderem der Hollandmarkt, den die Organisatoren auf dem Klingenhagen eingerichtet hatten. Auch Autofans kamen rund um Sparkasse und Kreisverkehr auf ihre Kosten.

So manches Schnäppchen erhofften sich die Besucher des Trödelmarkts. Und auch der Sassenberger Heimatverein zeigte Flagge an diesem verkaufsoffenen Wochenende.

Die große Öffentlichkeit nutzte auch der neu entstandene Förderverein aller städtischen Kitas. Ihr Ziel ist die Realisierung größerer Projekte und Anschaffungen außer der Reihe. Sehr gefragt waren die von Kindern der Kitas gebackenen Plätzchen. Insgesamt, so berichteten die Aktiven, seien mehrere Kartons voller Leckereien zusammengekommen.

Ziemlich zufrieden blickte Martin Lüffe (Ordnungsamt) das Wochenende. Man könne von einem ruhigen Verlauf sprechen, so sein Fazit.