Mit dem Projekt „Wir sind Mülldetektive“ machten sich Kinder aus der Kita „Abenteuerland“ auf Spurensuche der Müllentsorgung. Angefangen mit der Müllsammlung in der eigenen Gruppe, bis hin zur Betrachtung des gesamten Mülls in der Drei-Gruppeneinrichtung waren die Kinder anfangs ganz schön erschrocken, was da täglich an Müll zusammen kommt. Im Stuhlkreis wurde der Abfall dann gründlich unter die Lupe genommen. Themen wie Müllvermeidung, Müllsortierung und Recycling wurden spielerisch erforscht. Mit Rätseln, Liedern und lustigen Spielen machte es gleich noch mal so viel Spaß.

In einer weiteren Phase sammelten Eltern und Kinder fleißig Abfallmaterialien, aus denen die Kinder mit großer Freude die tollsten Sachen bastelten wie beispielsweise Roboter, Tiere, Autos, Schmuckschachteln und vieles mehr. Um die Kinder für das Thema korrekte Entsorgung zu sensibilisieren, erforschten sie gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften, welcher Müll in die verschiedenen Mülltonnen kommt. Zum Abschluss des Themas kam ein Müllauto von der Firma Markowski eigens für die Kita vorbei. In einer Papiertonne haben die Mülldetektive vorher fleißig Papier gesammelt und hatten dann vor Ort die Möglichkeit die Funktionen eines Müllwagens von ganz Nahem zu „inspizieren“. Das Thema hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht und wird nachhaltig bestimmt noch das ein oder andere Mal auch zu Hause Thema sein.