Der Kreis Warendorf setzt daher auf fundierte Medienschulungen. In der vergangenen Woche nahmen die Klassen 3a und 3b am Medienparcours teil. Insgesamt fünf Stationen hatten die Verantwortlichen der Behörde vorbereitet. Altersgerecht und in kleinen Gruppen ging es um die Themen Urheberrecht, Smartphone & Tablet, WhatsApp, Cybermobbing und Youtube. Die offensichtlich als solche erkennbare Werbung war allen Kindern geläufig. Doch schnell wurde den Schülern auch bewusst, dass etwa hinter den vermeintlich freundschaftlich daherkommenden Tipps von prominenten Internetstars clever kalkulierende Werber stecken. „Oft bekommen diese Leute die Produkte von bekannten Firmen einfach so geschenkt. Sie selbst haben nie Geld dafür ausgegeben“, betonte Marilena Papenfort im Gespräch mit den Kindern.

Sie legte den Grundschülern auch den sogenannten eingeschränkten Modus nahe, um ein möglichst altersgerechtes Surfen zu gewährleisten.

Ebenfalls ein Thema der Unterrichtsreihe: die Kommentarfunktion unter Videos und Artikeln. Auch hier gab Papenfort den Schülern einige Tipps mit auf den Weg, wie sie im Falle von beleidigenden Kommentaren reagieren sollten. Grundsätzlich sei es wichtig, sich klarzumachen, dass im Internet auch Menschen mit schlechten Absichten unterwegs seien. Daher sei auch eine gesunde Skepsis von großer Bedeutung. Zum Abschluss erhielten alle Drittklässler eine Urkunde.