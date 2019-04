Der unerwartete Aufstieg der Herren 40 in die Münsterlandliga war das Highlight der VfL-Tennisabteilung in der Wintersaison. Am Donnerstag wurde dieser Aufstieg im Rahmen der Jahreshauptversammlung noch einmal gebührend gewürdigt.

Da der erste Vorsitzende Joshua Griestop aufgrund eines Auslandssemesters nicht anwesend sein konnte, begrüßte der zweite Vorsitzende Alexander Markowski die anwesenden Mitglieder, stellte schnell die Beschlussfähigkeit fest und führte weiter durch die Versammlung.

Alex Markowski ließ das vergangene Jahr Revue passieren und berichtete über viele positive Events. Insbesondere freute sich Markowski im Namen von Griestop über die sehr gute Beteiligung an den letztjährigen und aktuellen Arbeitseinsätzen.

Christian Herweg gab in seiner Funktion als Sportwart Auskunft über das erfolgreiche Abschneiden der drei Männer-Mannschaften (Herren, Herren 40, Herren 50) welche in den Meisterschaftsspielen 2018 jeweils den Klassenerhalt sichern konnten und für die Sommersaison 2019 wieder gemeldet sind.

Erfreulicherweise konnte für die Sommersaison 2019 auch wieder eine Damen 30 Mannschaft gemeldet werden.

Die Kassiererin Gaby Kahle berichtete über eine solide wirtschaftliche Situation und erläuterte, dass die Sanierungsmaßnahmen der Sozialbereiche komplett im geplanten Budget geblieben sind.

Im Namen der krankheitsbedingt nicht anwesenden Jugendwartin Katja Hellenkemper ließ Alexander Markowski das Tennisjahr 2018 mit vielen Aktionen Revue passieren und berichtete, dass aktuell 45 Kinder im Trainingsbetrieb gemeldet sind. Für den Spielbetrieb im Sommer wurden zwei Jugendmannschaften (U 10/ U 12 ) gemeldet.

Die offizielle Platzeröffnung der Saison 2019 ist für den 28. April mit einem Frühstück geplant. Anmeldungen hierfür sind bis zum 21. April bei Katharina Herweg erwünscht.

Der 10. LK HEAD-Cup um die Sassenberger Stadtmeisterschaft findet in diesem Jahr vom 8. bis 11. August statt. Erstmalig werden zwei Altersklassen angeboten.

Zusätzlich richtet der VfL auch ein LK-Tagesturnier für Damen und Herren am 13. Juli aus. Anmeldungen für beide Turniere können bereits in www.mybigpoint.de vorgenommen werden. .