Seit dem vergangenen Wochenende steht ein großes Zirkuszelt neben der St.-Nikolaus-Schule. Hier gastiert der Circus Casselly mit seinem eigens für Grundschüler konzipierten Zirkusprojekt. Im Vier-Jahres-Rhythmus statten die Aktiven um die Bielefelder Familie Kaselowsky den Sassenberger Grundschülern einen Besuch ab. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jedes Kind im Laufe seiner Grundschulzeit einmal selbst an der einwöchigen Zusammenarbeit mitwirken kann.

Rund 70 Schüler bereiten sich seit Montag in bunt durchmischten Gruppen auf ihren großen Auftritt vor. Für alle ist etwas dabei: Gefragt sind Jongleure, Bodenturner, Akrobaten, Seiltänzer, aber auch Clowns und Zauberer. Und damit auch wirklich jeder Nachwuchsartist die entsprechende Bühne bekommt, trainieren die Kinder in drei Gruppen für die jeweils rund zweistündigen Auftritte. Den Anfang machen am Donnerstag um 18 Uhr die „Bären“. Am Freitag betreten zunächst die „Löwen“ um 15 Uhr die Manege, ehe die „Elefanten“ ab 18 Uhr das Erlernte präsentieren werden.

„Die Kinder wachsen über sich hinaus. Es ist unheimlich toll für das Selbstbewusstsein“, ist Schulleiterin Stefanie Dilla-Kell überzeugt.

„Für sie ist auch das Ambiente in einem Zirkuszelt ganz besonders.“ Durch das Zusammenwirken der Kinder aus allen vier Jahrgängen werde zudem das soziale Lernen gefördert. Und auch abseits der Proben ist der Themenkomplex Zirkus allgegenwärtig. Im Sachunterricht stehen typische Zirkustiere auf dem Stundenplan, in Mathe berechnen die Kinder unter anderem den Futterbedarf eines Elefanten.

Eine große Generalprobe wird es auch geben. So sind neben den Kindern einiger Kindergärten und alle Grundschüler der Johannesschule zu einer Vorführung eingeladen. Damit dürfte das 500 Plätze bietende Zelt bereits bei der Generalprobe bestens gefüllt sein.

Die Kosten für das Projekt konnten dank der Einnahmen aus dem letzten Winterfest auf fünf Euro pro Kind gesenkt werden.

Der Eintritt für die Aufführungen beträgt für Erwachsene acht Euro, für Kinder fünf Euro.