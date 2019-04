Wer an Schottland denkt, dem kommt ganz schnell der Whisky in den Sinn. Aber auch in Sachen Musik hat das Land einiges zu bieten. Und was es da alles so gibt, bringen Steve Crawford und Sabrina Palm immer wieder auf begeisternde Weise rüber. Steve Crawford ist Sänger und Gitarrist aus Aberdeen. Mit seinen Bands wie Ballad of Crows und Catford, sowie im Duo mit dem Mundharmonikaspieler Spider MacKenzie ist er schon durch ganz Europa getourt. Gemeinsam mit der Bonner Fiddlerin Sabrina Palm präsentiert der Schotte nun Musik aus seiner Heimat. Mit seiner wunderbar einfühlsamen Stimme entführt er die Zuhörer mit Geschichten und Balladen, in denen es vor allem um das Leben geht.

Bei mitreißenden Tanzstücken erfreut Sabrina Palm mit ihrer Fiddle, so dass kein Fuß ruhig bleibt. Die Bonnerin spielt seit ihrer Jugend keltische Musik und hat als erste Deutsche die Prüfung zum Lehrer für traditionelle Musik in Dublin bestanden.

Nach mehreren beeindruckenden Konzerten gastiert das Duo nun bereits zum dritten Mal in der Mühle.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung beträgt fünf Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Volkshochschule Warendorf in Kooperation mit der Stadt Sassenberg.