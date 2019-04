Wegen des Sassenberger Schachblumenmarktes trafen sich die Sportler nicht wie üblich am Treffpunkt „Pavillon am Mühlenplatz“, sondern auf dem Schulhof der Nikolaus-Grundschule.

Knapp 30 technisch und optisch einwandfreie Rennräder sowie deren Besitzer, freuten sich nach über fünfmonatiger Winterpause auf die erste gemeinsame Ausfahrt.

Bei herrlichem Frühlingswetter und angenehmen Temperaturen um 18°C setzte sich die Gruppe gut gelaunt in Richtung Dackmar in Bewegung. Die knapp 46 Kilometer lange Strecke führte die Gruppe über ruhige Nebenstrecken durch die langsam erwachende Natur des Münsterlandes. Nach einer entspannten Tour rollten nach circa zwei Stunden die Sportler wieder in ihrer Heimatstadt Sassenberg ein.

Bei selbst gebackenem Kuchen und einer guten Tasse Kaffee wurden noch viele Fachgespräche geführt sowie verschiedene Radsportevents für 2019 besprochen und geplant. Das Trainingslager 2019 auf Mallorca wird das nächste Highlight der Sassenberger sein. Ebenfalls sind die Sassenberger auf den Veranstaltungen des Rhön Radmarathon in Bimbach, der Großen Weser Runde in Rinteln, dem Sassenberger Triathlon und dem Münsterland Giro vertreten. Als Sommer Special wird die „Midsommer Trainingseinheit“ sowie die Zwei-Tages-Tour nach Warburg angeboten.

Jetzt freuen sich alle Aktiven wieder auf die Trainingstage Dienstags, Mittwochs, Samstags und Sonntags. Gerne sind an diesen Tagen alle Rennradbegeisterten angesprochen, sich den Sassenbergern anzuschließen. Weitere Einzelheiten dazu unter www.rsf-sassenberg.de oder auf Facebook unter „RSF-RadSportFreunde-Sassenberg“.