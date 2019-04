„Wir haben seit dem Jahr 2009 in unserem Wahlprogramm stehen, dass wir Carsharing in Sassenberg haben wollen“, so Grünen-Ratsmitglied Norbert Westbrink. Am Dienstagabend kam diese Forderung ihrer Umsetzung einen großen Schritt näher.

So begrüßte Bürgermeister Josef Uphoff im Sitzungssaal des Rathauses Oliver Hock vom Beckumer Unternehmen „Teilautos“. „Es ist unser gemeinsames Interesse, dieses Thema nach vorne zu bringen“, befand Uphoff.

Für Hock liegen die Vorteile des geteilten Autos auf der Hand. „Sie zahlen nur für das, was Sie wirklich fahren. Mit dem Rest haben Sie nichts zu tun.“ Während beim eigenen Auto der Wertverlust, Unterhalt, Werkstatt und Kraftstoff ins Gewicht fielen, zahle der Nutzer des gemeinsamen Wagens nur für die gefahrenen Kilometer. Die Reinigung der Fahrzeuge übernimmt die Firma, betankt werden sie per Tankkarte.

Hocks Rechnung lautet wie folgt: Während für 5000 Kilometer Autofahrt bei einem eigenen Wagen Kosten von 324 Euro pro Monat bzw. 78 Cent pro Kilometer anfielen, beliefen sich die Kosten beim Carsharing auf lediglich 155 Euro im Monat bzw. 37 Cent pro Kilometer. „Im Durchschnitt wird ein Auto am Tag nur 45 Minuten bewegt. Den Rest der Zeit steht es einfach nur rum.“

Durch den Einsatz eines Carsharing-Fahrzeugs würden bis zu zehn andere Autos ersetzt. Dies sei umweltfreundlich und in Zeiten knappen Parkraums eine zusätzliche Entlastung.

Das Sassenberger Fahrzeug, ein Renault Clio Kombi, soll schon bald am Rathaus stationiert werden. Erforderlich ist zunächst eine Online-Registrierung. Hierfür fallen einmalig 25 Euro an. Die Buchung erfolgt danach online, die Öffnung des Autos erfolgt per App oder Zugangskarte.

Hock präsentierte drei Tarife für die Nutzung: Gelegenheitsfahrer (bis maximal 400 Kilometer im Jahr) zahlen 2,50 Euro monatlich, 30 Cent pro gefahrenen Kilometer und tagsüber einen Stundenpreis von 2,70 Euro.

Bei Normalfahrern (bis 1300 Kilometern im Jahr) liegen diese Beiträge bei 7,50 Euro, 24 Cent und 1,70 Euro. Vielfahrer (ab 1300 Kilometer im Jahr) können das Angebot für 19,50 Euro/Monat, 18 Cent/Kilometer und 1,20 Euro/Stunde nutzen. Die Nutzung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens ist in jedem Fall gratis. Abgerechnet wird im Halbstundentakt.