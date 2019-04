Josef Roxel, stellvertretender Vorsitzender der Kreisjägerschaft informierte nach der Begrüßung durch Hegeringsleiter Ferdinand Freiherr von Korff über die wichtigsten Änderungen im neuen Jagdgesetz, welches seit dem 1. April für Nordrhein-Westfalen gilt. So entfällt künftig etwa die bisher staatlich mit der Gebühr für den Jagdschein erhobene Jagdabgabe und die Mindestpachtdauer beträgt nun neun Jahre.

Auch Kristian Lilje von der NABU-Naturschutzstation Münsterland war der Einladung nach Füchtorf gerne gefolgt, um ein Projekt zum Kiebitzschutz vorzustellen. In dem Projekt sollen Methoden zum Schutz des Kiebitzes in „normalen“ Agrarlandschaften entwickelt und Vorschläge für deren Integration in Förderprogramme erarbeitet werden.

Über die Problematik der wachsenden Anzahl von Kormoranen berichtete im Anschluss Klaus-Peter Kranke vom Kreisfischerei-Verein Warendorf/Ems. Die Zahl der Kormorane ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen, im Schnitt frisst ein Kormoran 500 Gramm Fisch am Tag und verletzt zusätzlich viele Fische, weshalb die Unterstützung der Jäger vermehrt gefragt ist.

Abschließend galt es noch langjährige Mitglieder zu ehren, Thomas Möllmann und Franz Knemeyer wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Walter Nieße für 40 Jahre und Prof. Dr. Heinrich Ostholt sowie Ferdinand Freiherr von Korff für stolze 50 Jahre im Füchtorfer Hegering.