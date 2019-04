Vorbildlich putzen die Zweitklässler der Füchtorfer Grundschule in der Aula ihre Zähne. Dabei wird natürlich das System „KAI“ eingehalten. Also wird in der Reihefolge Kaufläche, Außen und Innen geputzt. Ob die Zähne nun auch wirklich sauber waren, konnten die Kinder im Karies-Tunnel feststellen. Mit Hilfe von Flourescein wurde nun unter Schwarzlicht im Tunnel überprüft, ob es noch Plaque auf den Zähnen gab. Da war dann doch so mancher erschrocken, dass die Zähne doch nicht so sauber wir gewünscht waren.

„Der Karies-Tunnel ist natürlich ein Highlight, den haben wir nicht immer dabei“, berichtete Christiane Lange von der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ewona Radünz leitet sie in dieser Woche das Projekt „Gesund beginnt im Mund“ in der Füchtorfer Grundschule. „Das gibt es schon in vielen Schulen. Dort wird es von Zahnärzten und Prophylaxehelferinnen betreut. Wir stellen uns hier vor“, sagte Lange.

Bei Lehrerinnen und Schülern kommt die Projektwoche bestens an, so dass die Premiere überaus erfolgreich verlaufen ist. „Jetzt suchen wir nur noch einen ortsansässigen Zahnarzt, der das übernimmt“, sagte Christiane Lange.

Die Projektwoche ist in verschiedene Stationen unterteilt und auch auf die jeweiligen Altersstufen abgestimmt. So geht es im 1. Schuljahr um zahngesunde und zahnungesunde Ernährung. Dazu werden verschiedene Zuordnungsspiele veranstaltet. Im 2. Schuljahr werden die Formen und die Funktionen der Zähne sowie das Putzsystem „KAI“ erklärt. Im 3. Schuljahr geht es um den Aufbau des Zahnes und im 4. Schuljahr steht eine Wiederholung der Themen an. Als Höhepunkt wird dann eine eigene Zahncreme hergestellt.

In Füchtorf starteten am Dienstag die Viertklässler in die Projektwoche, am Mittwoch waren die Erstklässler im Einsatz und am Donnerstag die Zweitklässler. Am heutigen Freitag beschließen die beiden dritten Klassen die Projektwoche, die bei allen Kindern gut ankam.