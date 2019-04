Am Sonntag, 14. April, feiert ganz Deutschland den „Tag der Brieftaube“. Dieser Tag steht ganz im Zeichen des Brieftaubenwesens. Der Verein Derby Füchtorf und die Reisevereinigung Versmold nutzen diesen Tag auf dem Füchtorfer Spargelfrühling um möglichst vielen Menschen dieses schöne Hobby vorzustellen. Die Züchter geben an ihrem Infostand in der Zeit von 11 bis 18 Uhr Auskunft darüber: Wie orientieren sich Brieftauben? Welche Distanzen legen die Tiere zurück? Wie schnell fliegen Brieftauben eigentlich? Wie läuft ein Distanzflug ab? Warum interessieren sich noch immer so viele Menschen für den Brieftaubensport? Diese und viele weitere Fragen werden gerne beantwortet. Zudem werden einige Züchter ihre Tiere mitbringen, damit auch die Kinder lernen wie sich das Gefieder einer Taube anfühlt. Es wird gezeigt wie ein Trainingsanhänger mit den Tauben besetzt wird. Falls das Wetter es zulässt ist um 15.30 Uhr ein Brieftaubenauflass im Beisein der neuen Spargelkönigin geplant.