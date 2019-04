Arbeit mit höchsten Ansprüchen

Das macht sich gut als Auftakt zu einem ganzen Jubiläumsjahr, in dem an die Gründung der international stilbildenden Kunst- und Designschule „Staatliches Bauhaus “ vor hundert Jahren in Weimar erinnert wird.

Eine Einladung zur feierlichen Eröffnung hängt bei Ludger Ostlinning an der Pinnwand. Hingefahren ist der Tischlermeister aber nicht, schließlich hatte er während der Bauzeit schon genügend Zeit, Haus und Ausstellung kennenzulernen. Nach einem heißen Endspurt konnte er am Donnerstagabend einen Haken hinter das spannende Projekt machen.

Ostlinning steht als einziger Tischler auf der Gewerke­liste des Neubaus. Wer sich künftig im Museumscafé entspannt, wird Mobiliar aus Sassenberg im Blick haben. Garderoben und Schließfächer, die Einrichtung von Werkstätten, Teeküchen und Referentenzimmern stammen vom heimischen Einrichtungsspezialisten.

Auf die Ausschreibung war der Handwerker im Internet gestoßen. „Wir gucken immer nach spannenden Dingen, die etwas anderes sind als das Normale“, schmunzelt er und schaut zum Junior herüber, der bestätigend nickt. Dabei ist das „Normale“ auch oft schon spannend: zum Beispiel wenn es um Arbeiten im Landtag geht, aber das ist eine andere Geschichte.

Es ist schon etwas ganz Exquisites

Weimar stand seit Dezember auf dem Arbeitsplan der Sassenberger. Gemeinsam mit dem Team von Architektin Heike Hannada ging es an die praktische Umsetzung der Gestaltungsideen. Ostlinning sorgte mit dem Montageplan für die Realisierbarkeit, dafür, dass in der Praxis alles auch so aussieht und funktioniert wie in der Theorie gedacht.

Nach der Fertigung in Sassenberg ging es ab Februar für vier Mitarbeiter immer wieder zur Montage auf die Baustelle in Weimar. Während die Münsterländer in time lieferten, war die Baustelle dort auch am letzten Tag noch in Verzug, erzählt Ostlinning – für ihn allerdings nichts Ungewöhnliches. Andere Gewerke werden wohl auch noch im Mai und darüber hinaus im Haus beschäftigt sein. Er selber musste noch am Donnerstag gleich zweimal nach Thüringen, um Polster abzuliefern. „Die ersten mussten unbedingt schon früh morgens zur Pressekonferenz da sein, aber zwei fehlten da noch, weil nachgeorderter Stoff zu spät kam“, begründet er den Aufwand.

Apropos Stoff: Es ist schon etwas ganz Exquisites, auf dem die Besucher in Weimar ausruhen dürfen, verriet der Tischler, bestellt auf speziellen Wunsch in Skandinavien. Aber auch sonst seien die Qualitätsansprüche sehr hoch gewesen. „Die Furnierauswahl musste 1A sein“, nennt er ein weiteres Beispiel „– nicht zu wild, kein Ast, und die Farbe musste auch hundertprozentig übereinstimmen.“ Ein freihängender Wickeltisch habe sogar gleich mehrfach umgehängt werden müssen, erinnert er sich. Erst dann waren die Verantwortlichen auch bis ins letzte Detail mit der Optik zufrieden. „Der Anspruch war schon da!“

Wenn er bei seinen gelegentlichen Besuchen gerade nicht die eigene Arbeit im Blick hatte, konnte sich Ostlinning auch ein wenig umschauen. „Ich mag den ganzen Bauhausstil gern“, gesteht er. Einen besonderen Eindruck hat der Anblick der berühmten Kinderwiege hinterlassen, die Bauhaus-Schüler Peter Keler 1922 entwarf. „Die stand da – natürlich gut behütet – plötzlich einfach rum.“

Die bunte Wiege ist aus den klassischen Bauhauselementen Kreis, Dreieck und Rechteck gefertigt. Den Tischler faszinierte die Konstruktion: Durch den extrem niedrigen Schwerpunkt richtet sich die Wiege fast automatisch auf.

Die Arbeit in Weimar ist vorbei, für Small-Talk wird das Thema allerdings wohl weiter dienen: „Bei Architekten gingen die Ohren ganz spitz, wenn sie hörten, wo wir arbeiten“, erinnert sich Ostlinning lachend an die vergangenen Monate. Nicht zuletzt, weil der eine oder andere wohl auch gerne so eine Einladung gehabt hätte, wie sie beim Tischler an der Pinnwand hängt.