Der Füchtorfer Musikverein hat mit Dirk Löchte seit März einen neuen Dirigenten und freut sich unter der neuen musikalischer Leitung auf die kommenden Saison, die mit einem Weihnachtskonzert zum Ende des Jahres gekrönt werden soll.

Dank einer Ausschreibung im Internet kamen der Füchtorfer Musikverein und Dirk Löchte, 44 Jahre aus Emsdetten, zusammen, nachdem mit dem Weggang von Bianca Kaup dringend eine neue musikalische Leitung gesucht wurde. Einem Vorstellungsgespräch folgten ein Probedirigat und die Entscheidung zu einer künftigen Zusammenarbeit. Seit langem ist Löchte der Musik verbunden, bereits mit 13 Jahre erlernte er mit der Tuba sein erstes Instrument. Es folgten Posaune und Tenorhorn, als Musiker und Dirigent bildete er sich zudem kontinuierlich weiter und legte an der Bundesakademie in Trossingen den B-Lehrgang ab. Dies ist der höchste Abschluss, den ein Laienmusiker als Dirigent abschließen kann und hat die Leitung und Ausbildung von jungen Musikern in einem Blasorchester als Ziel. „Die Chemie zwischen uns passt gut, ich fühle mich hier sehr wohl und die Musiker hoffentlich auch“, betonte Löchte bei seiner vierten Probe am Donnerstagabend. Von dem Vorstand des Vereins erhielt er einen symbolischen Taktstock für den Einstand überreicht, verbunden mit der Hoffnung auf eine lange, gemeinsame Zeit. Für das Jahr hat sich der Verein mit 55 Musikern ein großes Weihnachtskonzert in der Füchtorfer und Glandorfer Kirche als Ziel gesetzt, erste Ideen werden schon jetzt gesammelt und mit den Proben bald begonnen. Zudem soll ein neues Ausbildungskonzept erarbeitet werden, da die letzte Nachwuchsgruppe aus 2015 stammt und sich der Verein um neue Musiker bemühen möchte. Noch in weiterer Ferne liegt das 125-jährige Jubiläum des Vereins, welches 2021 groß gefeiert werden soll und gemeinsam mit Dirk Löchte schon jetzt ein gemeinsames Projekt für die Zukunft ist.