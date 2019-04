Um kurz nach zwölf wurden Margret Mersmann und Angela Großewinkelmann hinter ihren Pfannen in der Küche des katholischen Pfarrheims doch etwas nervös. Die leckeren Nudelpfannkuchen wollten in den Pfannen nicht so recht knusprig werden, da sich die Herdplatten darunter, offenbar wegen der außerordentlichen Beanspruchung, ständig abschalteten. Dabei warteten nebenan im Saal doch die Gäste des traditionellen Misereor-Fastenessen.

Aber Routine hilft auch über solche Unzulänglichkeiten hinweg, und Routine hat das Fastenessen-Team, schließlich ausreichend. Mit Suppe, verschiedenen Nudelgerichten von Lasange bis Spaghetti – selbstverständlich fleischfrei - und leckeren Nachtischen versorgten es die Hungrigen. Für die Kinder stand eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Im Blickpunkt der Spendenaktion stand in diesem Jahr San Salvador.