Am ersten Tag wurden Karten gebastelt, die dann als Laufkarten mit dem Namen versehen und gestempelt wurden. Das Buch „Prinz Seltsam“ wurde am zweiten Tag vorgelesen, anschließend malten die Kinder Bilder dazu. Sachbücher standen am dritten Tag auf dem Programm, zum Beispiel über Tiere oder die Produktion von Dingen. Mit einem kleinen Quizz endete am vierten Tag die interessante Woche, und „Otto, der Bücherbar“, wurde vorgelesen und begeisterte die Kinder. Zum Abschluss gab es für alle eine Urkunde und ein Stück Kuchen. Auf dem Spargelfrühling bietet die Bücherei Bücher für Kinder und eine Wurfwand an.