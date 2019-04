Über 70 Aussteller sorgen für Vielfalt

Mit dem großen Dorffest feiern die Füchtorfer den Frühling und eröffnen mit dem Hissen der Krönung der neuen Spargelkönigin und dem Hissen der Spargelfahne die diesjährige Saison.

Los geht es am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Aufstellen des Vereinsbaums auf dem Tie durch die Feuerwehr . Den ganzen Sommer hindurch wird er – mit den Vereinswappen der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine – den Dorfmittelpunkt schmücken. Nur durch die gute Zusammenarbeit der Füchtorfer Vereine wird ein Dorffest in der Größe des Füchtorfer Spargelfrühlings möglich.

Über 70 Aussteller beziehungsweise Beteiligte gestalten den Füchtorfer Spargelfrühling. „Das sind jeweils zu einem Drittel Gastronomen, Gewerbeaussteller und Vereine mit zahlreichen Attraktionen vor allem für Kinder“, freut sich Daniel Benefader von der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine über die ausgewogene Mischung. Während Kisten- und Riesenrutsche sowie elektrische Bobby-Cars vielleicht eher für die kleinen Gäste sind gibt es aber auch Aktivitäten für die Erwachsenen zum Beispiel beim menschlichen Tractor Pulling oder Hau den Lukas. Zudem sorgt ein buntes Programm für Kurzweil rund um den Tie.

Nach einem Platzkonzert des Spielmannszuges erwartet die Gäste um 13 Uhr eine Hundevorführung des Hegering, begleitet durch die Jagdhornbläser. Um 14 Uhr wird mit der Krönung der neuen Spargelkönigin das Geheimnis um die Nachfolge von Johanna I. gelüftet. Alle Gäste haben dazu im Vorfeld die Möglichkeit, ihren Königinnen-Tipp abzugeben und mit dem richtigen Namen vielleicht einen leckeren Preis mit nach Hause zu nehmen. Am Nachmittag findet eine Platzkonzert des Musikvereins Füchtorf statt und um 15 und 16 Uhr werden auf der Bühne Showtänze und spannende Informationen zu einzelnen Vereinen geboten. Im Rahmen des deutschlandweiten Tages der Brieftaube ist in diesem Jahr auch der Taubenzuchtverein Derby Füchtorf aktiv, gibt Einblicke in den Taubensport und wird um 15.30 Uhr bei einem öffentlichen Auflass einen ganzen Taubenschwarm auf die Reise schicken. Um 17 Uhr findet dann die Auflösung vieler Aktionen und Preisvergabe auf der Bühne statt. Dazu gehören auch die Hauptpreise der Tombola, die bereits ab dem Vormittag von den Oldtimerfreunden der Feuerwehr angeboten wird.

Alles in allem eine tolle Veranstaltung, die die Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine auf die Beine gestellt hat und die am Wochenende viele Gäste in das Spargeldorf locken wird.