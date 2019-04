Zuvor hatte Pfarrer Andreas Rösner zur Vesper in die Pfarrkirche eingeladen. Sein besonderer Dank galt den Aktiven der Landjugend, die sich erneut um die Herrichtung des Ackers sowie das Auf- und Umschichten des Osterfeuers gekümmert hatten.

Das Licht stehe für die Hoffnung auch in dunkelsten Stunden und symbolisiere gerade im Kontext des Osterfests Jesu Auferstehung, erläuterte Rösner. „In diesem Jahr feiern wir erst relativ spät Ostern. Ansonsten wäre es nun schon dunkler und die Wirkung des Osterfeuers noch einmal eine andere.“ Und tatsächlich war es zum Zeitpunkt der Entzündung noch relativ hell. An der Symbolik ändere dieser Umstand jedoch nichts. Anschließend verweilten die zahlreichen Gäste bei angenehmen Witterungsbedingungen auf dem Feld am Stadtrand.