Doch auch der besondere Charakter des Musikvereins schimmerte einmal mehr durch: „Ihr nehmt jeden an, so wie er ist“, bedankte sich die junge Christina spontan und sichtlich von Herzen kommend beim Vorstand. Ein außerplanmäßiges Lob, das von den Mitgliedern mit Beifall unterstützt wurde.

37 aktive Musiker zählt der Verein inzwischen, der zum 1. Januar auch seine Gemeinnützigkeit wiedererlangt hat, berichtete Vereinsvorsitzende Vera Schwerter . „Das ist eine verdammt gute Zahl, ich hätte mir nie erträumt, dass wir das einmal gemeinschaftlich hinkriegen“, freute sie sich. Das besondere Highlight des straffen musikalischen Programms, das die musikalische Leiterin Meike Schwerter vorstellte, bilde die Einladung, beim nach eigenen Angaben „weltgrößten“ Schützenfest in Hannover dabei zu sein: anstrengend, aber aufregend.

Der 55ste Geburtstag der Landsknechte in diesem Jahr, werde bei der Pfingstmusikschau keine Rolle spielen, gab Vera Schwerter das Stimmungsbild des Vorstandes wider. „Das ist unser Fest, damit werden wir verbunden. Da feiern wir lieber wieder die 55ste Musikschau!“

Am Samstagnachmittag startet das musikalische Wochenende auf dem Festplatz im Brook ab 17 Uhr mit einem Dämmershoppen. Nach dem Frühschoppen am Sonntagmorgen geht es um 14 Uhr mit dem großen Festumzug durch die reichgeschmückte Stadt. Auch wenn Trödelfreunde in diesem Jahr gänzlich verzichten müssen, wird das Familienfest am Sonntagnachmittag im Brook genug Zerstreuung bieten. Die Landjugend kümmert sich um Kinderbelustigung.

Zu den festen Programmpunkten, auf die sich Sassenberger Partyfreunde freuen können, gehören die Open-Air-Pfingstdisco mit DJ Marco am Samstagabend und die Open-Air Cocktail-Night am Sonntagabend, bei der die beiden DJs Marco und Freddy an den Reglern stehen werden. Damit steht trotz zwischenzeitlicher Unsicherheit auch der beliebten Lady-Happy-Hour an der Cocktailbar nichts mehr im Wege, berichtete Schwerter.

Bislang haben bereits 13 Vereine ihr Kommen fest zugesagt, darunter so langjährige Gäste wie „The Red Blacks Powerbrass“ aus Groß Grönau oder der Musikzug Burgdorf Övelgönne. Zum ersten Mal und dann gleich für zwei Tage hat sich „Harmonie st Caecilia Doornenburg“ angemeldet und verstärkt damit die Fraktion der Gäste aus den Niederlanden. Weitere Zusagen werden noch erwartet.

Der Vorstand bat einmal mehr um tatkräftige Unterstützung durch alle Nicht-Aktiven. Bei der Absicherung des Festumzugs, den traditionell die Väter der Musiker gewährleisten, hat in diesem Jahr die Ehrengarde ihre Unterstützung zugesagt.