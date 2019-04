Für Deutschland seien enge Verbindungen zu den USA und wachsende Verständigung mit den Menschen heute wichtiger denn je, so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker . „Wir brauchen gerade jetzt junge Menschen, die bereit sind, sich für die Welt außerhalb unserer Landesgrenzen und auch außerhalb Europas zu öffnen“.

Reinhold Sendker hatte im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens die Sassenbergerin Nenja Heitmann für einen einjährigen Aufenthalt in den USA ausgewählt. Nenja Heitmann nimmt am Parlamentarischen Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages (PPP) für junge Berufstätige teil. Die angehende Mediengestalterin wird Anfang August in die Vereinigten Staaten reisen.

„Ich freue mich, dass ich durch die Teilnahme an diesem Programm die Möglichkeit habe, Auslandserfahrungen zu sammeln, um mich persönlich weiter zu entwickeln“, so die junge Sassenbergerin vor ihrem „Abenteuer Amerika“. Sie erhoffe sich weiter durch die College- und Praktikazeit konkreten Nutzen für ihren Beruf. Mit ihrem Paten Reinhold Sendker wird Sie in Kontakt bleiben und ihm später von ihrem USA-Aufenthalt berichten. Sendker ist sich sicher, dass sie Deutschland gut präsentieren wird und wünscht ihr einen interessanten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten.