Preise werden in diesem Jahr gesenkt

„Wir wollten eigentlich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, weil so viel los ist“, sagt Myriam Freifrau von Korff. Doch es habe schon im Vorfeld so viele Anfragen gegeben, ob am 1. Mai wieder die Kleiderbörse stattfindet, dass die Organisatorinnen den Termin beibehalten haben.

So können sich alle Freunde der Second-Hand-Kleiderbörse wieder auf eine große Auswahl freuen, denn über 4000 Teile warten auf neue Besitzer. „Meine Kunden sind immer froh, wenn sie ihre Sachen loswerden können“, verrät Siggi Spiegelburg , die ein gleichnamiges Geschäft in Münster besitzt.

Um mehr Teile verkaufen zu können, werden in diesem Jahr die Preise deutlich gesenkt, um über die Quantität Geld für den guten Zweck zu erwirtschaften. „Wir verkaufen lieber 100 Teile zu 49 Euro als fünf Teile zu 79 Euro“, lautet die einfache Rechnung von Siggi Spiegelburg. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass zu viele Sachen übrig bleiben, die dann im nächsten Jahr nicht mehr so aktuell sind. „Wir können uns sicher sein, dass wir im nächsten Jahr wieder genügend neue Sachen bekommen“, hat Myriam Freifrau von Korff keine Bedenken, dass es zu einem Versorgungsengpass kommen könnte. So sollen die Preise in diesem Jahr zwischen fünf und 75 Euro pro Kleidungsstück liegen.

Die Auswahl ist erneut sehr beeindruckend, denn es warten edle Abendkleider, Trachten, Mäntel, Jacken, Pelze, Blusen, Blaser, Röcke, Kleider, Hosen, Schals und Schuhe auf die Besucher. Dazu kommen Handtaschen, Modeschmuck und verschiedene Accessoires, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Das gilt auch für die Herren, denn es wird in diesem Jahr auch für die Männer elegante Mode angeboten. Zu den Marken gehören Jil Sander, Dolce und Gabbana oder Karl Lagerfeld, aber auch weniger bekannte Label. „Wir haben auch einfache Sachen, aber alles schöne Sachen“, versichert Siggi Spiegelburg.

Der Erlös von Siggi Spiegelburg geht zu jeweils einem Drittel an die Kindernothilfe, die MS-Gesellschaft sowie eine Institution in Münster. Myriam Freifrau von Korff spendet ihren Erlös an die Anna-Konstantin-Stiftung – dort sollen zwei hochbegabte Mädchen unterstützt werden – und den Förderverein für das Haus Harkotten, speziell für die Kapellenuhr. Außerdem sollen die Projekte, die die ehemalige Mitorganisatorin Alexandra Herzogin von Croy unterstützt hat, weiter gefördert werden. Geöffnet ist die Second-Hand-Kleiderbörse am 1. Mai von 11 bis 17 Uhr. Das Café im Wappensaal ist ebenfalls geöffnet. Zudem bietet Myriam Freifrau von Korff um 12.30 und um 15 Uhr Führungen durchs Herrenhaus an.