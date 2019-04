Neuer Konkurrent erwartet

Ein Starterfeld aus der europäischen Pulling-Elite wird Füchtorf nicht nur zum Beben bringen, sondern auch über 20 000 Motorsportfans begeistern.

Wenn am 27. und 28. April die Motoren gestartet werden, wird ein wahres PS-Feuerwerk abgebrannt. Das Rennen in Füchtorf zählt mittlerweile zu einer der größten Tractor-Pulling-Veranstaltungen in Europa. Nachdem es im letzten Jahr eine Premiere mit der Eurocup-Klasse für Traktoren bis 4,2 Tonnen gab, setzt das Team um Chef Tobias Hörstkamp noch einen drauf: „Wir werden unseren Fans eine weitere Eurocup-Klasse bieten.

Bereits am Samstag werden die besten Mini Puller aus ganz Europa an den Start gehen“, freut sich Hörstkamp. Vorher gehen am Samstag ab 11 Uhr die Garden- und Farm-Puller an den Start. „Nach dem letzten Jahr mit einer tollen internationalen Saison, freuen wir uns auf das Wochenende“, berichtet Enrico Vollerthun im Namen des gesamten Teams. Jeden Tag schrauben die Mitglieder vier bis fünf Stunden nach der Arbeit an den drei Traktoren, nur zu Recht endete das letzte Jahr als amtierender Europameister und Sieger der Eurocup-Serie mit Green Fighter sowie weiteren Platzierungen und Titeln. Nach einem massiven Hinterachsenschaden am Green Monster bei der ersten Veranstaltung 2019 im Januar in Zwolle sicherten sich die Füchtorfer im März in Rotterdam bereits den zweiten Platz mit dem „Green Monster Stage V Mitas Edition“ und den ersten Platz mit „Green Fighter“. Auch die Veranstaltung in Riesa war mit einem zweiten und vierten Platz erfolgreich.

Am kommenden Sonntag geht das Team optimistisch an den Start. „Wir sind schon eine Woche vor der Veranstaltung gut aufgestellt und müssen nicht bis zur letzten Minute schrauben, hoffentlich ist das ein gutes Zeichen“. Ab 11 Uhr werden sich am Sonntag die deutschen und internationalen Top-Teams In mehreren Klassen duellieren. Traktoren mit bis zu 8000 PS werden um den Tagessieg kämpfen. Die Besucher können sich in den Freien Klassen von 2,5 bis 4,2 Tonnen sowie im Superstock und Supersport auf eine große Vielfalt leistungsstarker Motoren freuen, die zugleich Spektakel und Spannung versprechen. Neben mehrstufig aufgeladenen Turbo-Methanol-Motoren und großvolumigen Kolbenmotoren aus Panzern oder Rennbooten werden auch hochgetunteV12 Allison Flugzeugmotoren, Dragster V8-Motoren und Hubschrauberturbinen zeigen, was in ihnen steckt. „Wir sind besonders gespannt auf einen neuen Konkurrenten in der 4,2-Tonnen-Klasse“, verrät Vollerthun, denn neben dem bekannten „Wicked Screamer“ hat das Team um Bertus Boer aus den Niederlanden einen neuen PS-Giganten, der in Füchtorf das erste Mal präsentiert wird und im Eurocup an den Start geht. Die Stars des Tages werden natürlich wieder die Favoriten „Green Monster“, „Green Monster Stage V Mitas Edition“ und „Green Fighter“ sein und zahlreiche PS-Fans nach Füchtorf locken.

Wenn am Samstagabend die letzten Traktoren gefahren sind, steigt ab 20 Uhr die große „Power-Party“ in der Festscheune direkt am Wettkampfgelände. Für alle Zuschauer stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Einlass in die Arena ist am Samstag ab 8 Uhr und am Sonntag bereits ab 7 Uhr.