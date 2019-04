„SoKo Ferienlager: Den Süßigkeiten auf der Spur!“ lautet das Motto der Ferienfreizeit der Pfarrgemeinde St. Marien und St. Johannes Sassenberg. Auf zehn spannende Tage in der Zeit von Sonntag, 11., bis Mittwoch, 21. August, freuen sich nicht nur das Betreuerteam und die Lagerleitung Ingrid „IRMI“ Lehringfeld, sondern sicher ist auch unter den Kindern die Vorfreude schon riesig.

Für die 58 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren geht es in die Jugendbildungsstätte nach Saerbeck, die kurzerhand zum Kommissariat umfunktioniert wird. Dort erwartet die 34 Mädchen und 24 Jungen ein aufregendes Programm. Bereits im Vorfeld hatten die Betreuer einen kurzen Videoclip gedreht, um die Kinder zu den Ermittlungen einzuladen. Nun liegt es an den Kindern den Fall zu lösen:

Bei intensiven Planungsstunden Anfang April stellte das Betreuerteam mit Loreen Glanemann, Lea Strickmann , Mareen Möllers , Christin Kuhlage, Lisa Dunker, Anna Gausepohl, Leon Rennemeier, Johannes Hunkenschröder, Kevin Maßmann, Felix Dunker, Kevin Meinersmann und Thomas Gausepohl vielfältige Aktionen zusammen, die keine Wünsche offenlassen.

Die Ermittlungsfahrt ist mit verschiedensten Programmpunkten gefüllt, die mit Sport, Spiel, Workshops und Showevents große Abwechslung für alle Teilnehmer versprechen. Natürlich sind auch wieder besondere Ausflugsziele geplant, die mit den mitgebrachten Fahrrädern der Kinder gut zu erreichen sind. Durch Detektivarbeit in Rätseln und Spielen und mit einer gehörigen Portion Spaß werden die angehenden Kommissare den Fall sicher lösen können.

Selbstverständlich macht die Ermittlungsarbeit hungrig, weshalb das Küchenteam erneut rund um die Uhr für das leibliche Wohl der Kinder sorgt. Sie teilen sich die zehn Tage, sodass immer zwei Köchinnen für die Sonderkommission im Dauereinsatz sind. Ehrensache, dass die jungen Ermittler daher natürlich auch beim Küchendienst mithelfen.

Das Ferienlager wäre jedoch nicht umsetzbar ohne die Unterstützung unterschiedlicher Personen und Institutionen. Der Erlös der Kinderferienlageraktie, die verschiedenen Unternehmen die Möglichkeit gibt, das Lager durch Spenden ganz unterschiedlicher Art zu unterstützen, ist eine der Voraussetzungen für die Realisierung der vielfältigen Ausflüge und Programmpunkte. Sollte auch Ihr Unternehmen auf den Erwerb der Ferienlageraktie angesprochen werden, wundern Sie sich nicht. Das Planungsteam hofft, möglichst viele Unternehmen für das Projekt gewinnen zu können, um den Kindern eine tolle Zeit ermöglichen zu können.

Am Freitag, 17. Mai, findet um 19.30 Uhr der Informationsabend für die Eltern der teilnehmenden Kinder statt. An diesem Abend wird ein Einblick in das Lagerleben und die Aktionen gegeben. Außerdem werden alle wichtigen Themen und organisatorische Fragen rund um das Ferienlager geklärt. Die Eltern werden gebeten zu dem Treffen ein vollständig weißes T-Shirt in der Größe ihres Kindes mitzubringen.

Die Kinder selbst sollten am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr am Kindernachmittag teilnehmen, um ihre Ermittlungskollegen und auch das Betreuerteam bereits ein wenig kennenzulernen.