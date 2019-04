Zwei junge Mädchen haben am Mittwoch eine gute Tat vollbracht und einer Seniorin sehr geholfen. Diese war um 18.40 Uhr von der Polizei als vermisst gemeldet worden. Kurz darauf starteten erste Suchmaßnahmen im Bereich der Innenstadt. Dank der Hilfe der beiden Mädchen wurde sie aber schnell wiedergefunden. Sie war auf einem abgelegenen Feldweg gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Die zwei zufällig vorbei kommenden Mädchen, die Polizisten schätzten sie etwa zwölf Jahre alt, halfen der Frau auf und gingen mit ihr Richtung Innenstadt. Hier entdeckte eine Streifenwagenbesatzung gegen 19.30 Uhr das Trio und übernahm die Seniorin. Bevor die Beamten die Personalien der engagierten Mädchen notieren konnten, waren sie bereits weitergegangen. Laut der Polizisten vor Ort ist es den beiden Mädchen zu verdanken, dass die Frau so schnell gefunden wurde. Die Mädchen oder ihre Eltern werden gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizei Warendorf zu melden, ✆ 0 25 81/60 0-1 30 oder per E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de.