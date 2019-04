Nudeln mit Bolognese standen am ersten Tag in der erweiterten Mensa der Sekundarschule auf dem Programm. Mit etwas Verzögerung wurde die Mensa am ersten Schultag nach den Osterferien eröffnet. „Wir wollten eigentlich vor Ostern fertig werden, aber es ist heutzutage nicht so einfach. Darum haben wir die Ferien noch genutzt“, sagte Bürgermeister Josef Uphoff , der gleichzeitig den beteiligten Firmen dankte.

Ein Dankeschön in Form von Blumensträußen gab es auch für Agnes Ruhe und Waltraud Meinersmann, die in der komplett neuen Küche die Schüler versorgen. Sie gehören zum Küchenteam des Kolpingbildungswerkes, das für die Schule in der Mensa tätig ist.

Bürgermeister Josef Uphoff erinnerte daran, dass im Jahr 2010 die Mensa errichtet worden sei, damals noch für die Realschule. Zum Glück sei die Politik so weitsichtig gewesen, dass eine Erweiterung der Mensa unkompliziert möglich war. „Der Schulträger ist verpflichtet, die Schüler im Ganztag zu verpflegen.“ Die Kosten für die Erweiterung lagen bei 400 000 Euro, davon wurden 325 000 Euro über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgedeckt, so dass die Stadt lediglich mit 75 000 Euro einspringen musste.

Rund 90 bis 100 Schüler essen drei Mal in der Woche in der Mensa, die nun 70 Quadratmeter mehr Fläche aufweist. „Wir haben jetzt auch viel mehr Stellmöglichkeiten für Stühle“, erklärt Agnes Ruhe. Highlight ist der neue Küchenbereich mit neuen Geräten. Vor allem die hochmoderne Spülstraße begeistert die Mitarbeiterinnen. Ein großer Backofen steht nun ebenso zur Verfügung wie moderne Kühlschränke und Lagerräume. Selbst der Biomüll steht in einer Kühlanlage und wird wöchentlich abgeholt. Ein Sozialraum und Toiletten runden den neuen Trakt ab.

„Mit der Fertigstellung entspannt sich auch die Situation in der Mittagszeit“, freut sich Jürgen Schürenkamp, didaktischer Leiter der Sekundarschule. Denn in der Bauphase wurde der Spielraum zum Essraum umfunktioniert. „Jetzt haben wir wieder zwei Räume zur Verfügung, die wir in der Mittagspause nutzen können.“

Die neue Mensa bietet zudem die Möglichkeit, als Versammlungsraum genutzt zu werden. Ein Beamer ist vorhanden, so dass auch Infoabende für Eltern hier veranstaltet werden können.