Die Damengarde Gröblingen-Velsen hatte daher eine Tankstelle neben der Schützenhalle eingerichtet. Bei Bier und Bratwurst tauschten sich die Besucher aus oder stellten ihr Können am „Nagelmaxe“ unter Beweis.

Gewinnerin der Schätzfrage „Wie alt ist die Damengarde mit allen Mitgliedern am 1. Mai 2019 in Tagen?“ ist Martha Weiß. Die Lösung lautet 196 497 Tage sind alle Mitglieder in Tagen zusammen am 1. Mai 2019 alt. Die Gewinnerin war am nächsten dran und darf sich über ein 30 Liter-Fass Bier freuen.