Zwischen der Einmündung „Fichtenstraße“ und der Kreisgrenze im Osten von Sassenberg wird die Fahrbahn der Bundesstraße instand gesetzt. Die Gesamtlänge der Baustrecke beträgt rund zwei Kilometer.

Die Sanierung der Fahrbahn erfolgt unter Vollsperrung der B 476 und wird voraussichtlich am Dienstag, 14. Mai, abgeschlossen sein. Die Umleitung in Richtung Versmold erfolgt über die B 475 in Richtung Füchtorf und dann weiter über die Kreisstraße 51. Die Umleitung aus Versmold in Richtung Warendorf erfolgt ab Peckeloh über die L 831 bis nach Greffen und von dort über die B 513.

Die Campingplätze Eichenhof und Heidewald sind während der Bauarbeiten über das Wirtschaftswegenetz (Vennstraße und Feldmark) zu erreichen.

Nach dem 14. Mai werden noch weitere Arbeiten am Straßenrand der B 476 vorgenommen, die dann aber unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mit Baustellenampel ausgeführt werden.

Mit Behinderungen und Einengungen des Straßenverkehrs auf der Bundesstraße durch den Baustellenbetrieb ist bei den Arbeiten zu rechnen.

Den Auftrag für die Sanierungsmaßnahme hat die Firma Dieckmann aus Osnabrück erhalten. Die Kosten betragen rund 450 000 Euro.